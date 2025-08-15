Botafogo oficializa a chegada do espanhol Chris Ramos por empréstimo.

Topo

Nesta sexta-feira, o Botafogo anunciou a chegada do atacante Chris Ramos, por empréstimo com opção de compra junto ao Cádiz. O espanhol de 28 anos e 1,90 de altura assinou por um ano e meio e permanece no Glorioso até o final de 2026.

Chris Ramos vai vestir a camisa 9, que estava livre desde a saída de Rwan Cruz. No Botafogo, o atacante vai disputar posição com Arthur Cabral e Gonzalo Mastriani. Essa foi a quarta contratação do clube carioca nesta janela de transferências, junto com o goleiro Neto, o volante Danilo e o meia Jordan Barrera.

Agora, o Glorioso busca regularizar o reforço no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF para poder utilizá-lo dentro de campo.

O Botafogo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Palmeiras, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. A equipe carioca ocupa a 5ª posição, com 29 pontos. O Verdão é o 4º colocado, com 36 pontos.

Carreira de Chris Ramos

Natural de Cádiz, na Espanha, Chris Ramos passou a carreira toda no futebol espanhol, passando por times como CE Mercadal, San Fernando, Valladolid, Sevilla, Badajoz e Lugo.

O atacante estava defendendo as cores do Cádiz desde janeiro. Ao todo, disputou 92 jogos pelo clube, marcou 16 gols e deu três assistências.

Na última temporada, disputando a Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, Chris Ramos balançou as redes dez vezes e deu um passe para gol.

