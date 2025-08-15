Atletismo Brasil disputa o Sul-Amricana de Corrida de Rua

O Atletismo Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua neste domingo, dentro da 27ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. O Brasil terá uma equipe de 19 atletas (nove mulheres e dez homens) correndo a milha, os 5 km e a meia maratona. Os países que estão inscritos são Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Uruguai.

A meia maratona (21,0975 Km) para os resultados do Sul-Americano de Corrida de Rua será disputada também por equipes, no mesmo modelo do Campeonato Mundial.

Os resultados da milha (1.609 m) e dos 5 Km terão validade para qualificação ao Campeonato Mundial de Tóquio, no Japão, em setembro, por serem similares aos 1.500 m e aos 5.000 m de pista.

No feminino, o Brasil terá Aline Prudêncio de Freitas, Kleidiane Barbosa Jardim, Larissa Marcelle M. Quintão e Núbia de Oliveira Silva, que se destacou no Troféu Brasil de Atletismo ao ser campeã dos 10.000 m e dos 5.000 m, com recorde pessoal.

A delegação feminina ainda terá as integrantes do pódio dos 3.000 m com obstáculos do Troféu Brasil de Atletismo: Tatiane Raquel da Silva e Simone Ponte Ferraz, nos 5 km, e Mirelle Leite da Silva, na milha. Jaqueline Beatriz Weber pediu dispensa por lesão.

Fábio Jesus Correia, Giovani dos Santos, Johnatas de Oliveira Cruz e Wendell Jerônimo Souza formam a equipe masculina da meia maratona. Fábio foi campeão da Asics Golden Run na meia maratona (1:02:47), em julho, e segundo colocado nos 10.000 m no Troféu Brasil.