Topo

Esporte

Atlético-MG anuncia terceiro uniforme da temporada inspirada no Galo

15/08/2025 11h26

O Atlético-MG e a Adidas anunciaram, nesta sexta-feira, o lançamento do novo terceiro uniforme para a temporada 2025. A camisa traz como elemento central as penas do Galo, mascote do clube mineiro, criado na década de 1940.

O uniforme é predominantemente preto, com grafismos por toda sua extensão, remetendo ao movimento das penas do Galo. A camisa ainda traz detalhes em cobre nas linhas verticais da lateral do tronco, no logo da Adidas e nas tradicionais três listras da marca.

O nome e o número dos jogadores também aparecem em cobre. Para complementar o kit, as meias e calções são pretos.

Com uma estética misteriosa, a campanha homenageia a versão Galo Ninja do mascote. Os jogadores Hulk, Lyanco, Lari Sanchez e Ana Clara, além do Galo Doido, participaram da campanha.

A terceira camisa do Atlético-MG já está disponível nas lojas oficiais do clube e no site da Adidas no Brasil. O uniforme terá versões a partir de R$ 399,99, nos modelos adulto feminino e masculino, e de R$ 349,99 na modelagem infantil.

O Galo volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Atlético-MG ocupa a 10ª posição, com 24 pontos. O Imortal é o 15º colocado, com 20 pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Torcida israelense causa indignação na Polônia com faixa de 'assassinos' em jogo de futebol

Conmebol define arbitragem para jogos de volta de Atlético-MG e Fluminense na Sul-Americana

Atlético-MG anuncia terceiro uniforme da temporada inspirada no Galo

Corinthians oficializa renovação de R$ 1,3 bilhão com a Nike após 'flerte' com Adidas

Meeting Paralímpico chega à etapa final com mais de mil atletas em São Paulo

Juca: Caso Bruno Henrique não ter sido julgado pelo STJD é injustificável

Jogos de volta de Palmeiras e São Paulo na Libertadores têm árbitros definidos

Após 'flerte' com Adidas, Corinthians anuncia renovação de R$ 1,3 bilhão com a Nike até 2035

Lewandowski volta a sentir lesão e desfalca o ataque do Barcelona na estreia da LaLiga

Arnaldo: Vitor Roque lembra Endrick e funciona melhor com dupla de ataque

'Volta o melhor Vitor Roque': jornal espanhol exalta atacante após gol na Libertadores