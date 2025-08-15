Atlético-MG anuncia terceiro uniforme da temporada inspirada no Galo

O Atlético-MG e a Adidas anunciaram, nesta sexta-feira, o lançamento do novo terceiro uniforme para a temporada 2025. A camisa traz como elemento central as penas do Galo, mascote do clube mineiro, criado na década de 1940.

O uniforme é predominantemente preto, com grafismos por toda sua extensão, remetendo ao movimento das penas do Galo. A camisa ainda traz detalhes em cobre nas linhas verticais da lateral do tronco, no logo da Adidas e nas tradicionais três listras da marca.

O nome e o número dos jogadores também aparecem em cobre. Para complementar o kit, as meias e calções são pretos.

Nunca desistir! esse é o jeito Galo de ser. A nova terceira camisa 25/26 já está disponível.

Com uma estética misteriosa, a campanha homenageia a versão Galo Ninja do mascote. Os jogadores Hulk, Lyanco, Lari Sanchez e Ana Clara, além do Galo Doido, participaram da campanha.

A terceira camisa do Atlético-MG já está disponível nas lojas oficiais do clube e no site da Adidas no Brasil. O uniforme terá versões a partir de R$ 399,99, nos modelos adulto feminino e masculino, e de R$ 349,99 na modelagem infantil.

O Galo volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Atlético-MG ocupa a 10ª posição, com 24 pontos. O Imortal é o 15º colocado, com 20 pontos.