Arrascaeta sobre polêmicas extracampo: 'Flamengo só perde para ele mesmo'

Fato raro no cotidiano do Flamengo, o meia Arrascaeta foi o jogador a conceder entrevista coletiva, hoje, no Ninho do Urubu. Sincerão, o uruguaio comentou as polêmicas extracampo que acontecem no clube, algo que deixou claro que o incomoda.

Recentemente, por exemplo, os companheiros Pedro e De la Cruz foram alvos de vazamentos de informações, o que fez Arrascaeta demonstrar insatisfação publicamente em suas redes sociais. Em sua opinião, o próprio Rubro-Negro joga contra.

Eu costumo falar com meus amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, ainda mais por falta de capacidade de pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, o que significa e, às vezes, não estão acostumados com este tipo de pressão. É muito louco

Arrascaeta

O que mais ele falou?

Críticas por vitórias de 1 a 0: "O que posso dizer é que futebol de internet é diferente do que acontece no campo, porém acontece de sairmos do jogo ganhando e não satisfeitos pelo que, às vezes, fazemos. Porém, na maioria das vezes, estamos tranquilos porque tudo que treinamos, tentamos transmitir dentro de campo. É como digo: temos um treinador muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para que a hora do jogo possamos usar e fazer nosso melhor. Como todos sabem, às vezes as coisas vão bem e às vezes as coisas vão mal, mas é parte do futebol".

Mais participações em gol na temporada: "Sinceramente, sempre tento a ajudar o Flamengo e meus companheiros. Seja com gol ou assistência dentro de campo. Acredito que quando estou bem fisicamente consigo ajudar mais ao time. Mais um ano que tenho feito muitos gols e assistências, contribuído muito com isso, mas também fazendo muitos jogos, que é o mais importante".

Carrascal: "É um jogador que chega para ajudar o time e potencializar o grupo. Está conhecendo o que é o Flamengo e o futebol brasileiro. Sabemos que a cobrança é muito grande. É preciso ter calma, porque é um jogador com muita qualidade que vai ajudar o grupo dentro de campo".

Confrontos contra o Inter: "A gente vai enfrentar um time que não cede muitos espaços e com um treinador muito inteligente. Por mais que as equipes às vezes não passem por grandes momentos, têm jogadores que são importantes em momentos decisivos. Libertadores é mais difícil ainda fazer um placar que seja elástico. Acredito que com o 1 a 0 vamos com uma vantagem bem, mas não vamos pensando nesse gol. Vamos para ganhar o jogo. Antes temos um compromisso importante pelo Brasileirão para continuar na parte de cima. Acredito que seja um jogo bastante pegado".

Renovação: "Nesse momento, não gostaria de falar sobre isso".