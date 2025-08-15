Arnaldo: Vitor Roque lembra Endrick e funciona melhor com dupla de ataque

Vitor Roque se assemelha ao estilo de jogo de Endrick e funciona melhor quando atua numa dupla de ataque, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Arnaldo destacou a boa atuação de Vitor Roque ao lado de Flaco López na vitória do Palmeiras por 4 a 0 contra o Universitario do Peru, fora de casa, nas oitavas de final da Libertadores.

Talvez, o melhor momento recente do Palmeiras tenha sido com uma dupla de ataque naquela arrancada do Brasileiro de 2023 com Endrick e Breno Lopes. Demorou para o Abel adotar uma dupla de ataque e depois ele voltou 10 casas até se convencer agora que para o Vitor Roque, ter outro atacante, e não um ponta ao lado, é melhor.

Para mim, é surpreendente do Abel ter demorado a concluir isso, porque o Vitor Roque é muito parecido com o Endrick. Aliás, eram as jovens promessas — um foi para o Real Madrid, o outro foi para o Barcelona. São da mesma geração, fortes, a diferença é que o Endrick é canhoto e o Vitor Roque é destro.

O Vitor Roque funciona muito melhor com outro centroavante. O Abel não gosta muito desse sistema, mas esse Palmeiras vai funcionar sempre melhor com uma dupla de ataque. E imagino que agora ela siga como titular.

Na vitória acachapante, Vitor Roque marcou um gol e Flaco López, mais dois. O jogo de volta acontece na semana que vem, no Allianz Parque, com o Verdão com um pé nas quartas.