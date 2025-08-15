Topo

Esporte

Após rescindir com o Fluminense, Paulo Baya acerta com o Ceará

15/08/2025 19h27

Nesta sexta-feira, o Ceará anunciou a contratação do atacante Paulo Baya, que estava emprestado pelo Primavera ao Fluminense. O jogador de 26 anos chega ao clube também por empréstimo, válido até o final do ano.

Formado nas categorias de base do Cascavel, Baya chegou ao Tricolor após se destacar na campanha do Goiás na Série B em 2024, quando balançou as redes em 19 oportunidades. Porém, não conquistou seu espaço no clube e saiu com apenas 17 partidas disputadas, nas quais marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Outros reforços do Ceará

Paulo Baya é a quarta novidade no elenco do Ceará para a temporada. Além dele, os meio-campistas Vina e Vinicius Zanocelo e o atacante Rodriguinho também foram anunciados recentemente.

Reforçado, o Vozão entra em campo neste sábado, quando encara o Red Bull Bragantino, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Castelão a partir das 16 horas (de Brasília).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Após rescindir com o Fluminense, Paulo Baya acerta com o Ceará

Com um a menos, Rennes vence Marseille na estreia do Campeonato Francês

Weverton atinge marca histórica na Libertadores em goleada do Palmeiras e pede pés no chão: "Nada definido"

Villarreal vence Real Oviedo, e ex-Palmeiras estreia com derrota pelo Girona no Espanhol

Al-Nassr anuncia contratação de Kingsley Coman, ex-Bayern de Munique

Flamengo anuncia renovação de contrato com Varela até 2027

Santos anuncia renovação de contrato com jovem zagueiro da base; veja detalhes

Palmeiras recusa oferta de R$ 95 milhões do Milan por Agustín Giay

Flamengo confirma acordo com novo patrocinador máster

Com homenagens a Jota, Liverpool leva susto, mas bate Bournemouth pelo Inglês

Liverpool abre o Inglês com vitória suada sobre o Bournemouth em dia de comoção por Diogo Jota