Após rescindir com o Fluminense, Paulo Baya acerta com o Ceará
Nesta sexta-feira, o Ceará anunciou a contratação do atacante Paulo Baya, que estava emprestado pelo Primavera ao Fluminense. O jogador de 26 anos chega ao clube também por empréstimo, válido até o final do ano.
Formado nas categorias de base do Cascavel, Baya chegou ao Tricolor após se destacar na campanha do Goiás na Série B em 2024, quando balançou as redes em 19 oportunidades. Porém, não conquistou seu espaço no clube e saiu com apenas 17 partidas disputadas, nas quais marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.
Outros reforços do Ceará
Paulo Baya é a quarta novidade no elenco do Ceará para a temporada. Além dele, os meio-campistas Vina e Vinicius Zanocelo e o atacante Rodriguinho também foram anunciados recentemente.
Reforçado, o Vozão entra em campo neste sábado, quando encara o Red Bull Bragantino, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Castelão a partir das 16 horas (de Brasília).