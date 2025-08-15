Ancelotti avalia vitória do Botafogo na Libertadores e destaca gol relâmpago: "Fundamental"

Com gol relâmpago, o Botafogo venceu a LDU, nesta quinta-feira, por 1 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Nilton Santos. O técnico Davide Ancelotti destacou a importância de abrir o placar logo aos 13 segundos e avaliou o resultado.

"Isso foi fundamental (gol no início do jogo). Foi um jogo muito igualado e equilibrado. Acho que nos últimos 20 minutos tivemos boas ocasiões para fazer o segundo gol. O 1 a 0 é o resultado correto pelo que jogaram os dois times. Vai ser equilibrado até o final. É um bom resultado, pequena vantagem que tem que considerar", disse Davide Ancelotti em entrevista coletiva.

Logo no começo do jogo, Alex Telles levantou a bola na área e Artur mandou para o fundo das redes, com apenas 13 segundos de bola rolando no Nilton Santos.

Com isso, o Botafogo sai na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O Glorioso tem a vantagem do empate na partida da volta, enquanto a LDU precisará vencer por dois gols de diferença para avançar.

VITÓRIA DO GLORIOSO! ?? Com gol de Artur e muito apoio da torcida alvinegra, Fogão sai na frente da LDU por uma vaga nas quartas da Libertadores! VAAAAAAAAMOOOOOOS, BOTAFOGO! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/RgYQFGFygf ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 14, 2025

"Foi um bom resultado e temos que ficar contentes. O primeiro gol foi algo que a gente falou. Em casa, com a nossa torcida, temos que começar os jogos melhor. Hoje começamos o jogo bem. A expectativa é que vamos ganhar o jogo 4 ou 5 a 0. A Libertadores é uma competição muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil para a gente na altitude e difícil para a LDU fazer dois gols no Botafogo", avaliou.

Por fim, pai do treinador do Botafogo e comandante da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti acompanhou a partida diretamente no Estádio Nilton Santos. A visita fez parte de sua rotina de observações para definir a próxima convocação das Eliminatórias da Copa do Mundo.