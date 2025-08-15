Ancelotti avalia vitória do Botafogo na Libertadores e destaca gol relâmpago: "Fundamental"
Com gol relâmpago, o Botafogo venceu a LDU, nesta quinta-feira, por 1 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Nilton Santos. O técnico Davide Ancelotti destacou a importância de abrir o placar logo aos 13 segundos e avaliou o resultado.
"Isso foi fundamental (gol no início do jogo). Foi um jogo muito igualado e equilibrado. Acho que nos últimos 20 minutos tivemos boas ocasiões para fazer o segundo gol. O 1 a 0 é o resultado correto pelo que jogaram os dois times. Vai ser equilibrado até o final. É um bom resultado, pequena vantagem que tem que considerar", disse Davide Ancelotti em entrevista coletiva.
Logo no começo do jogo, Alex Telles levantou a bola na área e Artur mandou para o fundo das redes, com apenas 13 segundos de bola rolando no Nilton Santos.
Com isso, o Botafogo sai na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O Glorioso tem a vantagem do empate na partida da volta, enquanto a LDU precisará vencer por dois gols de diferença para avançar.
"Foi um bom resultado e temos que ficar contentes. O primeiro gol foi algo que a gente falou. Em casa, com a nossa torcida, temos que começar os jogos melhor. Hoje começamos o jogo bem. A expectativa é que vamos ganhar o jogo 4 ou 5 a 0. A Libertadores é uma competição muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil para a gente na altitude e difícil para a LDU fazer dois gols no Botafogo", avaliou.
Por fim, pai do treinador do Botafogo e comandante da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti acompanhou a partida diretamente no Estádio Nilton Santos. A visita fez parte de sua rotina de observações para definir a próxima convocação das Eliminatórias da Copa do Mundo.
"Contente de ganhar com ele no estádio, mas não tem nada mais de especial. Ele só estava fazendo seu trabalho. Como ganhamos, ele pode vir sempre. Mas se perdêssemos, não deixaria vir nunca mais", brincou Davide Ancelotti.
Calendário do Botafogo
A partida de volta entre Botafogo e LDU acontece na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.
Antes disso, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Palmeiras, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 5ª posição, com 29 pontos. O Verdão é o 3º colocado, com 36 pontos somados.