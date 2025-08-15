América-MG marca no último lance e arranca empate do Amazonas pela Série B

O América-MG conquistou um resultado importante na briga contra o rebaixamento pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Coelho visitou o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 22ª rodada da liga nacional, e empatou em 2 a 2. Kevin Ramírez e Rafael Tavares marcaram os gols do time mandante, e Figueiredo, com dois gols de pênalti no final, deixou tudo igual para os visitantes.

A equipe mineira chegou há oito rodadas sem vencer na competição, mas respirou na briga contra o Z4. Os comandados de Alberto Valentim, que fez sua estreia pelo clube, saíram da zona e pularam para a 16ª posição, com 22 pontos. No entanto, ainda podem retornar à parte mais baixa da tabela se Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu pontuarem. Já o Amazonas segue na lanterna, com 21 unidades.

O América-MG, agora, se prepara para enfrentar o vice-líder Goiás. A partida, válida pela 23ª rodada da Série B, está agendada para o próximo sábado (15). O time amazonense, por sua vez, volta a campo apenas no dia 25 (segunda-feira), contra o Avaí, também pela Segunda Divisão.

O jogo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes assinalou pênalti para o Amazonas após o goleiro Cássio derrubar Henrique Almeida. Kevin Ramírez converteu a cobrança e abriu o placar para os donos da casa.

O time amazonense ampliou a vantagem aos 11 minutos da segunda etapa. Rafael Tavares recebeu no meio e arriscou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo do gol.

O América-MG descontou aos 33 minutos após Fabiano cometer pênalti em cima de Maguinho. Figueiredo bateu no canto esquerdo e recolocou o Coelho no jogo.

Quando a derrota já parecia estar confirmada, o América-MG encontrou o gol de empate. Aos 51 minutos, Fabiano novamente cometeu pênalti em Maguinho. Na cobrança, Figueiredo bateu no canto direito, marcou seu segundo gol no jogo e salvou o América-MG da derrota.