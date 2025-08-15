Amazonas e América-MG fazem duelo de desesperados na Série B

Topo

Manaus, 14

15/08/2025

Amazonas e América-MG farão um verdadeiro duelo de desesperados na noite desta sexta-feira, quando a partir das 20h, se enfrentam no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, em um duelo direto válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A situação é dramática para ambos. O Amazonas é o lanterna, com 20 pontos, mas está apenas dois atrás do Volta Redonda, primeiro fora do Z-4, e um atrás do próprio América, que ocupa a 17ª posição. Uma vitória pode significar um passo crucial na briga pela permanência.

Recém-chegado à Série B, o Amazonas ainda não conseguiu engrenar na competição. Em 21 jogos, foram apenas quatro vitórias, desempenho abaixo das expectativas da torcida. Nos últimos cinco compromissos, o time somou três empates, uma vitória e uma derrota, esta última para a Ferroviária por 2 a 1, que manteve a equipe na lanterna.

O técnico Márcio Zanardi terá dois desfalques importantes: o volante Larry Vásquez e o meia-atacante Diego Torres, ambos suspensos. No setor ofensivo, Luan Silva é a principal esperança de gols e pode ser decisivo para mudar o cenário.

Do outro lado, o América-MG chega pressionado. O time mineiro não vence há sete rodadas e acumula duas derrotas seguidas: 2 a 1 para o Botafogo-SP e 1 a 0 para o Remo. Antes cotado para brigar pelo acesso, o time mineiro agora luta para deixar a zona de rebaixamento.

A grande novidade é a estreia de Alberto Valentim no comando técnico. O treinador, que iniciou sua trajetória no futebol no próprio América, terá como missão principal resgatar a confiança do elenco e somar pontos urgentes. Para o duelo, Valentim deve escalar Figueiredo e Willian Bigode no ataque.

Além do novo treinador, o América também oficializou a contratação do lateral Maguinho, ex-Ponte Preta, que pode reforçar o setor defensivo já nas próximas rodadas. Fora isso, a equipe deve manter a base da última partida.

Liverpool x Bournemouth: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Inglês

