Algoz de Fonseca, Atmane vence mais um Top 10, se garante na semi e encara Sinner em Cincinnati

Uma das grandes surpresas do Cincinnati Open, Terence Atmane (136º no ranking) continua mostrando o seu valor nas quadras do torneio nos Estados Unidos. Algoz do brasileiro João Fonseca (52º) e do americano Taylor Fritz (4º), o tenista francês, que veio do quali, desbancou mais um Top 10 na noite desta quinta-feira.

A vítima da vez foi o dinamarquês Holger Rune, nono na lista da ATP, que não resistiu ao volume de jogo do "desafiante" e perdeu a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3 em 1h13 de confronto. O resultado positivo coloca Atmane na semifinal e no caminho do atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner. O duelo está marcado para este sábado.

Ao empilhar essa sequência de triunfos no torneio, o competidor já garante uma grande arrancada na relação dos melhores do mundo. Pela boa campanha, ele assegura um posto entre os 70 melhores ranqueados e tem chance de evoluir ainda mais caso chegue a uma inédita final.

Nesta trajetória em Cincinnati, Atmane realmente surpreendeu. Até então com somente cinco vitórias em chaves de ATP, o tenista superou o italiano Flávio Cobolli, (22º), e o brasileiro João Fonseca, outro que também entrou como favorito diante do francês.

Os outros dois semifinalistas em Cincinnati também serão conhecidos nesta sexta-feira. O espanhol Carlos Alcaraz (2º) enfrenta o russo Andrey Rublev (11º), enquanto o alemão Alexander Zverev (3º) joga contra o americano Ben Shelton (6º).

Na partida em que se garantiu às semifinais em Cincinnati, Atmane contou com a força do seu saque para definir os pontos em poucas trocas de bolas. Com um estilo agressivo, ele não deu chances de Rune se encontrar em quadra, fechando a primeira parcial em 6/2.

No segundo set, o dinamarquês até deu a impressão de que iria reagir, abriu vantagem de 2 games a 0, mas permitiu o empate e tomou a virada. Com vantagem de 22 a 14 nos winners, ele emplacou um 6/3 e sacramentou mais uma importante vitória em seu currículo.