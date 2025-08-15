Topo

Esporte

Al-Nassr anuncia contratação de Kingsley Coman, ex-Bayern de Munique

15/08/2025 18h50

Nesta sexta-feira, o Al-Nassr anunciou a contratação do atacante Kingsley Coman, que pertencia ao Bayern de Munique. O francês de 29 anos chega ao clube saudita com vínculo válido até 2028.

Coman deixa o Bayern após dez anos e migra ao futebol saudita para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. O atacante se transferiu ao clube alemão em 2015, após passagens por Paris Saint Germain e Juventus. Desde então, disputou 339 jogos, marcou 72 gols, contribuiu com 71 assistências e conquistou 21 títulos.

Na última temporada, participou de 45 partidas, anotou nove tentos e deu seis passes para gol. Sua última atuação oficial foi na Copa do Mundo de Clubes, na derrota para o PSG nas quartas de final, que custou a eliminação dos alemães da competição.

Al-Nassr: outros reforços

Além de Coman, o Al-Nassr acertou recentemente outras duas grandes contratações para a temporada. São eles: João Félix, atacante português que atuava no Milan, e o zagueiro Iñigo Martínez, ex-Barcelona.

