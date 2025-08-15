Abel vê "jogo perfeito" do Palmeiras na Libertadores e aprova mudança no ataque: "Uma solução que temos"

O Palmeiras encaminhou a vaga às quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira ao golear o Universitario-PER por 4 a 0, em jogo de ida das oitavas, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, com grande atuação de Flaco López e Vitor Roque, que, jogando juntos, foi a novidade de Abel Ferreira na escalação. O treinador comentou sobre a "solução" encontrada e viu um "jogo perfeito" da parte do Verdão.

"Hoje correu tudo bem. Na primeira oportunidade em que chegamos, sacamos um pênalti e logo a seguir, outra, e fizemos. Vamos à procura porque temos muito trabalho para fazer. Essa é uma equipe que neste ano saíram 18 jogadores, entraram 15, alguns vindo da base e outros foram contratações. O trabalho que temos é imenso, temos que dar consistência sabendo que termos. Foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa", avaliou Abel.

"O Universitario não é isso que mostrou hoje. Hoje foi um jogo que tudo nos correu bem, mas parabéns aos meus jogadores", seguiu.

Dupla no ataque, Flaco López e Vitor Roque agradam

Abel Ferreira escalou, pela primeira vez, como titulares, a dupla no ataque com Vitor Roque e Flaco López. Foi numa jogada combinada deles que o camisa 9 sofreu pênalti, convertido por Gómez, logo no início do jogo. O argentino ampliou aos 11 após passe de Roque, que também deixou o dele aos 30 da primeira etapa. De cabeça, Flaco fez o último gol do jogo, na etapa final.

"É bom saber que eles (Flaco López e Vitor Roque) se ligam bem e que podem nos ajudar quando for preciso. Portanto, eu como não acredito em fórmulas mágicas, o que eu acredito que o processo de treino e evolução de uma equipe... é um processo inacabado. Mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito, foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem com características diferentes", analisou.

"Conseguimos ser extremamente eficazes com jogadas de boas combinações. Aproveitar muitas vezes o espaço que o nosso adversário dava nas costas. Uma equipe que jogava com uma linha de cinco e nós tivemos calma, paciência e dinâmica para conseguir criar essas oportunidades. O mais importante do que criar é fazer. E é sempre bom função daquilo que tem sido a nossa campanha amanhã na Libertadores continuar com esta toada", seguiu o treinador.

Abel Ferreira também não deixou de parabenizar o elenco palmeirense. A equipe sofreu grande pressão nos últimos dias depois da eliminação na Copa do Brasil. Na última semana, foi alvo de protestos e até ataque à Academia de Futebol na madrugada de domingo, com bombas e rojões.

"Dar os parabéns aos nossos jogadores pela forma como se entregam, pela forma como trabalham, pela forma como acreditam naquilo que a comissão técnica diz e, realmente, nós quando estamos dentro do CT juntos e unidos e os nossos torcedores também nos ajudam", disse.

"Não é fácil depois de tudo que vivemos nos últimos dias internamente termos a capacidade de não nos distraírmos, manter o foco naquilo que temos que fazer e continuar a competir que tão bem como sabemos", declarou Abel.

Sequência do Palmeiras na temporada

Palmeiras e Universitario voltam a se enfrentar para definir a vaga nas quartas de final na próxima quinta-feira, dia 21. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque, em São Paulo.

Antes disso, porém o Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro e segue brigando nas primeiras posições. No domingo, o Verdão visita o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pela 20ª rodada da competição nacional.