Abel não garante Vitor Roque e Flaco sempre juntos no Palmeiras: 'É uma opção'

Abel Ferreira ficou contente, é claro, com a apresentação de destaque de Vitor Roque e Flaco López, que foram os protagonistas na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Universitario. Isso não quer dizer, porém, que o treinador vai usar sempre os dois juntos como fez nesta quinta-feira.

"Foi bom ver os dois na frente, é uma dupla jovem e com características diferentes. É mais uma opção que eu tenho, mas não quer dizer que vamos jogar sempre assim", disse o treinador depois da larga vitória que deixa o Palmeiras bem próximo das quartas da Libertadores.

Foi a primeira vez que os dois atacantes foram escalados juntos como titulares. Eles já haviam se entendido bem e comandado a vitória de virada sobre o Ceará no último domingo. Tiveram ainda mais brilho em Lima, com dois gols do argentino e um do Tigrinho, que também deu uma assistência e sofreu o pênalti que abriu o caminho para o triunfo.

"Minha função é perceber as dinâmicas da nossa equipe e ir à procura das melhores soluções para cada jogo. É bom saber que se ligam bem e que podem ajudar quando for preciso", afirmou. "Como não acredito em fórmulas mágicas e que o processo de treino e evolução de uma equipe é um processo inacabado, é uma solução que temos."

A renovação ainda em curso, com mais atletas e chegando e outros saindo, foi mais uma vez citada na entrevista coletiva do técnico para justificar a instabilidade na temporada e a margem de evolução que ele enxerga na equipe.

"Neste ano saíram 18 jogadores e entraram 15, alguns vindo da base, outros por contratações. O trabalho é imenso e é dar consistência, sabendo que vamos ter altos e baixos. Hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta outro em nossa casa."

O português achou "simpáticos e acolhedores" os jornalistas e torcedores peruanos. Criticado e xingado por parte da torcida na semana passada, ele cutucou os palmeirenses ao exaltar a torcida do Universitario, que aplaudiu o time mesmo quando perdia por 4 a 0.

"Estavam perdendo de 4 a 0 e a torcida estava aplaudindo. Futebol é paixão, é sempre bonito ver a torcida apoiando seus jogadores. Foi bonito jogar aqui com o estádio cheio", disse. "Não é normal uma equipe perder por 4 a 0 e receber aplausos de seus torcedores."

Para o comandante palmeirense, o investimento alto aproxima o Palmeiras das vitórias e o torna favorito, mas não garante títulos. "Pelo investimento que fizemos, somos os favoritos e temos que mostrar isso dentro de campo."

O Palmeiras volta a jogar no domingo, desta vez pela 20ª rodada do Brasileirão. O adversário será o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, no Rio.

A volta das oitavas da Libertadores contra o rival peruano está marcada para o dia 21. O time pode até se dar o luxo de preservar atletas, já que pode perder por três gols de margem.