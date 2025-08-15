Topo

Esporte

Abel manda indireta a torcedores do Palmeiras ao elogiar peruanos

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Universitario - ERNESTO BENAVIDES / AFP
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Universitario Imagem: ERNESTO BENAVIDES / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

15/08/2025 01h06

O técnico Abel Ferreira mandou indireta a torcedores do Palmeiras ao elogiar a torcida do Universitario. O Alviverde venceu os peruanos por 4 a 0, fora de casa, pela ida das oitavas da Libertadores.

A torcida do Universitario estava apoiando a equipe deles, mesmo sofrendo um 4 a 0. Futebol é isso, é sempre bonito ver quando uma equipe precisa do apoio do seu torcedor e correspondem. Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Crise e ataque

A fala de Abel veio na semana seguinte à queda na Copa do Brasil para o Corinthians, em pleno Allianz Parque. Na ocasião, o elenco palmeirense saiu de campo vaiado pela própria torcida, após ser derrotado no placar agregado por 3 a 0.

Abel foi xingado por torcedores organizados no Allianz, enquanto outros setores do estádio defenderam o treinador. Ele reagiu aplaudindo.

Dias depois, no último final de semana, o clube teve CT atacado e pediu abertura de um inquérito policial para identificação de criminosos.

Os recentes resultados positivos, contudo, servem para amenizar o ambiente pesado. Além da goleada no Peru, os palmeirenses bateram o Ceará pelo Brasileirão, no último final de semana, por 2 a 1.

O que mais Abel falou na coletiva

Dupla Flaco-Roque decidiu. "Minha função é perceber as dinâmicas da nossa equipe e ir à procura das melhores soluções para cada jogo. É bom saber que se ligam bem e que podem ajudar quando for preciso. Como não acredito em fórmulas mágicas e que o processo de treino e evolução de uma equipe é inacabado, é uma solução que temos. Foi bem vê-los os dois na frente, dupla jovem e com características diferentes. É mais uma opção. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é uma opção."

Em busca do título. "Hoje fomos extremamente competentes, queremos ir em busca da 'glória eterna' mais uma vez. Há equipes muito competentes nessa competição e nunca sabemos o que vai acontecer. No futebol, não temos certeza. Temos probabilidade."

Um pé nas quartas de final. "Temos muito trabalho a fazer, esta equipe neste ano saíram 18 jogadores e entraram 15, alguns vindo da base, outros por contratações. O trabalho é imenso e é [sobre] dar consistência, sabendo que vamos ter altos e baixos. Hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta outro em nossa casa."

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Surpresa? Colunistas criticam Davide Ancelotti por desconhecer LDU

Abel manda indireta a torcedores do Palmeiras ao elogiar peruanos

Abel não garante Vitor Roque e Flaco sempre juntos no Palmeiras: 'É uma opção'

Crise no Palmeiras acabou? 'Só até domingo', diz Alicia Klein

Abel vê "jogo perfeito" do Palmeiras na Libertadores e aprova mudança no ataque: "Uma solução que temos"

Abel Ferreira achou o time ideal do Palmeiras? Colunistas debatem

Dupla Flaco-Roque pode salvar o ano do Palmeiras? Colunistas debatem

Vitor Roque celebra parceria de sucesso com Flaco López: 'Deu super certo'

Weverton iguala recorde de vitórias na história da Libertadores

Vitor Roque elogia Flaco após dupla dar show em vitória do Palmeiras e pede "humildade" para volta na Libertadores

Flaco López e Vitor Roque festejam a grande atuação da dupla na goleada do Palmeiras