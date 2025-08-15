Abel manda indireta a torcedores do Palmeiras ao elogiar peruanos

O técnico Abel Ferreira mandou indireta a torcedores do Palmeiras ao elogiar a torcida do Universitario. O Alviverde venceu os peruanos por 4 a 0, fora de casa, pela ida das oitavas da Libertadores.

A torcida do Universitario estava apoiando a equipe deles, mesmo sofrendo um 4 a 0. Futebol é isso, é sempre bonito ver quando uma equipe precisa do apoio do seu torcedor e correspondem. Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Crise e ataque

A fala de Abel veio na semana seguinte à queda na Copa do Brasil para o Corinthians, em pleno Allianz Parque. Na ocasião, o elenco palmeirense saiu de campo vaiado pela própria torcida, após ser derrotado no placar agregado por 3 a 0.

Abel foi xingado por torcedores organizados no Allianz, enquanto outros setores do estádio defenderam o treinador. Ele reagiu aplaudindo.

Dias depois, no último final de semana, o clube teve CT atacado e pediu abertura de um inquérito policial para identificação de criminosos.

Os recentes resultados positivos, contudo, servem para amenizar o ambiente pesado. Além da goleada no Peru, os palmeirenses bateram o Ceará pelo Brasileirão, no último final de semana, por 2 a 1.

O que mais Abel falou na coletiva

Dupla Flaco-Roque decidiu. "Minha função é perceber as dinâmicas da nossa equipe e ir à procura das melhores soluções para cada jogo. É bom saber que se ligam bem e que podem ajudar quando for preciso. Como não acredito em fórmulas mágicas e que o processo de treino e evolução de uma equipe é inacabado, é uma solução que temos. Foi bem vê-los os dois na frente, dupla jovem e com características diferentes. É mais uma opção. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é uma opção."

Em busca do título. "Hoje fomos extremamente competentes, queremos ir em busca da 'glória eterna' mais uma vez. Há equipes muito competentes nessa competição e nunca sabemos o que vai acontecer. No futebol, não temos certeza. Temos probabilidade."

Um pé nas quartas de final. "Temos muito trabalho a fazer, esta equipe neste ano saíram 18 jogadores e entraram 15, alguns vindo da base, outros por contratações. O trabalho é imenso e é [sobre] dar consistência, sabendo que vamos ter altos e baixos. Hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta outro em nossa casa."