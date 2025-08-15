Abel Ferreira achou o time ideal do Palmeiras? Colunistas debatem

O Palmeiras venceu o Universitario (PER) com um esquema de jogo diferente, com dois atacantes e quatro jogadores de meio-campo. No Fim de Papo, Lucas Musetti e Danilo Lavieri debateram se Abel Ferreira achou a formação ideal.

A vitória por 4 a 0, em Lima, no Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, encaminhou a vaga do Palmeiras na próxima fase. No jogo de volta, no Allianz Parque, a equipe alviverde pode perder por 3 a 0 para avançar.

Lavieri: Sistema e dupla de ataque não podem mudar

O estilo de jogo tem que manter, a dupla de ataque com certeza. Acho que dá para fazer testes em algumas posições, como o Aníbal no lugar do Martínez, dependendo do estilo de jogo. Eu tenho gostado muito do Aníbal esse ano, voltou a ser o Aníbal que a gente viu no começo do Palmeiras. [...] Pela direita dá para testar o Felipe Anderson ou com o Facundo. Mas o sistema, a dupla de ataque não pode sair.

Danilo Lavieri

Musetti: Com o que tem à disposição hoje, Abel achou time titular

Esse time tem que ser o titular, dado o momento atual. O Micael destoa. Na volta dos zagueiros, ele vai acabar saindo. O Palmeiras vai se reforçar, tem espaço para o Enciso, que o Palmeiras quer, mas, pensando no que tem à disposição hoje, eu não mudaria nada no time.

Lucas Musetti

