Yuri Alberto lamenta cirurgia, mas promete voltar "mais forte" ao Corinthians

O atacante Yuri Alberto se pronunciou, nesta quinta-feira, sobre a cirurgia de hérnia inguinal que o afastará dos gramados pelas próximas semanas. O jogador do Corinthians foi operado na madrugada da última quarta e já deu início à recuperação.

O atleta começou a sentir dores abdominais na noite da última terça e foi conduzido ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele realizou exames de imagem e teve diagnosticado o problema, sendo obrigado a passar pela intervenção cirúrgica.

Yuri Alberto lamentou o momento "muito difícil", mas prometeu empenho para retornar a campo "o mais rápido possível". Ele havia acabado de se recuperar de uma fratura na coluna.

"Graças a Deus correu tudo bem na cirurgia e já estou em recuperação. Não vou mentir, é muito difícil passar por isso de novo, ainda mais depois de já ter ficado tanto tempo fora este ano, mas eu acredito muito que logo tudo vai se acertar. Agradeço muito ao Dr. Walter Ayres e a toda a equipe que cuidou de mim com tanta atenção e profissionalismo", disse o atacante.

"Vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível e mais forte, porque quero estar em campo ajudando meus companheiros e dando alegria para a Fiel. Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho nesse momento. Isso faz toda a diferença", concluiu.

Mais um dia treino concluído no CT Joaquim Grava! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/l8bUYLX59Y ? Corinthians (@Corinthians) August 14, 2025

A ausência de Yuri Alberto aumenta a lista de desfalques do Corinthians. Além dele, Memphis Depay, André Carrillo, e Hugo também estão entregues ao departamento médico.

A situação preocupa o técnico Dorival Júnior, que conta com um elenco curto em mãos e não pode mais receber reforços em virtude do transfer ban sofrido pelo Timão. A única contratação até o momento é a do atacante Vitinho, que dificilmente estreará neste sábado, diante do Bahia.

O duelo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para as 21 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Além dos lesionados, Dorival também não terá o trio de suspensos Cacá, Fabrizio Angileri e Ángel Romero.