WSL: Medina pede união dos surfistas após eliminação polêmica de brasileiro

Medina é o maior nome do Circuito Mundial Imagem: Aaron Hughes/World Surf League
do UOL

Colaboração para o UOL

14/08/2025 14h09

Gabriel Medina, tricampeão mundial, cobrou mais união entre os surfistas depois que João Chianca criticou o julgamento que o eliminou nas oitavas de final da etapa em Teahupoo, no Taiti.

Chumbinho perdeu para o norte-americano Griffin Colapinto por apenas três décimos e classificou a decisão dos juízes da WSL como "piada" nas redes sociais.

Isso foi uma piada, WSL. No geral, feliz com meu surfe. Essa última foi uma piada. Obrigado, torcida João Chianca

Medina, então, comentou na publicação, que rapidamente viralizou, atingindo mais de duas mil curtidas e 90 respostas.

A gente reclama pra cara!#@, mas se a gente não juntar os surfistas, vão continuar fazendo isso Gabriel Medina

A bateria

A bateria foi uma das mais equilibradas do dia. Chianca liderou até os minutos finais, quando Colapinto virou o placar (assista abaixo).

Precisando de 7,34 para reassumir a ponta, o brasileiro manteve a prioridade, mas não encontrou ondas que permitissem a reação. O placar final foi 15,00 a 14,70 para o norte-americano. Com a derrota, Chianca encerra a temporada em 17º lugar no ranking mundial.

O Brasil segue representado no WSL Finals por Yago Dora, líder da temporada, e Italo Ferreira. A decisão será em Fiji, entre 27 de agosto e 4 de setembro.

