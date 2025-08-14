Vitinho valoriza vitória apertada do Botafogo e mira classificação no Equador

O Botafogo venceu a LDU por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Agora, o Alvinegro terá de encarar a altitude de Quito na próxima semana para avançar na competição. O lateral Vitinho, um dos melhores em campo e herói por ter salvo um gol certo com um corte de cabeça, admitiu que o resultado foi aquém das expectativas, mas valorizou a vantagem.

"Não fizemos o jogo que a gente queria. Poderíamos ter feito um jogo melhor com a bola, mas defendemos bem e isso mostra o trabalho e a defesa sólida que a gente tem. Agora é jogar com inteligência lá, vantagem é vantagem e não importa se é um a zero", ressaltou Vitinho.

O camisa 2 alvinegro, que fará sua primeira partida na altitude, está confiante na capacidade do time de trazer a classificação do Equador. O Fogão se classifica com vitória ou empate por qualquer placar. Derrota por um gol levará à disputa de pênaltis.

"Eu nunca joguei na altitude, vai ser a primeira vez. Acho que é fazer aquilo que a gente trabalha no dia a dia, ver o que o Davide vai falar pra gente e ir preparado. É ir lá, propor o nosso jogo para sair com a classificação," finalizou.

?? Você nunca imaginou que tudo isso seria possível em 1?3? segundos! O dono #GloriaEterna ensina... ? É tempo de @Botafogo! pic.twitter.com/QqrzAPOAc5 ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 14, 2025

O time de Davide Ancelotti abriu o placar com apenas 13 segundos de bola rolando, mas não conseguiu ampliar a contagem ao longo dos 90 minutos.

Antes de viajar para o Equador, o Botafogo entra em campo no próximo domingo para receber o Palmeiras, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.