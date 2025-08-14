Vanderlan cita aprendizado no Palmeiras e explica ida ao Bragantino: "Terei mais chances"

Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Vanderlan, ex-Palmeiras, foi apresentado oficialmente pelo Red Bull Bragantino. O jogador de 22 anos foi anunciado na quarta-feira como novo reforço do clube, com contrato válido até julho de 2030.

"A principal lição que levo na minha carreira é a mentalidade vencedora" Assista à primeira coletiva do Vanderlan pelo Braga! https://t.co/oJttKiOugN pic.twitter.com/mipZIEth5r ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 14, 2025

Em coletiva, Vanderlan comentou a mudança de time, a expectativa de ter mais oportunidades em campo e a alegria com o novo desafio.

"Acredito que vai ser positiva (a mudança), porque terei mais chances, mais ritmo de jogo. É verdade que estava sendo um pouco contestado no Palmeiras, mas acho que é normal na vida de todo jogador de futebol. Nossa vida é feita de altos e baixos. Então, creio que isso é totalmente normal. Me sinto muito bem, estou muito feliz e muito motivado com esse novo desafio", disse.

Mentalidade vencedora

Sobre a oportunidade de trabalhar com o treinador Abel Ferreira, o jogador ressaltou o aprendizado em relação à mentalidade vencedora.

"O Abel batia muito na tecla de mentalidade. Acho que a mentalidade tem que ser forte, jogar sempre para vencer. Acho que o principal ponto que vou levar para minha vida é sobre a mentalidade. Se você acredita em você mesmo e nos seus companheiros de equipe, eu acho que você tá no caminho certo para fazer grandes campeonatos, grandes jogos e conquistar muitas vitórias e títulos", relatou.

Questionado se comemoraria caso marcasse um gol contra o Palmeiras no Allianz Parque, Vanderlan foi direto.

"Com todo o respeito que eu tenho ao Palmeiras, porque se não fosse pelo Palmeiras hoje eu não estaria aqui, que me deu a chance de me tornar um jogador profissional, eu acho que se eu fizer um gol dentro do Allianz Parque, acho que eu não comemoro por respeito à instituição", contou.

Começo da carreira

Vanderlan também relembrou sua chegada a São Paulo, aos 14 anos, quando ingressou na base do Palmeiras, e revelou que chegou a pensar em desistir da carreira.

"Eu comecei a carreira profissional aos 13 anos em Salvador. Aí eu joguei nove meses, o Palmeiras viu, gostou de mim, aí cheguei em São Paulo com 14 anos. Em um primeiro momento eu tomei um baque. Até quis parar de jogar futebol, liguei para minha mãe querendo ir embora, porque minha cidade tem 70 mil habitantes, cheguei em São Paulo, levei um choque, mas aí ela falou para eu ter um pouco de calma, para eu ficar mais duas semanas, 'se você quiser ir embora, tudo bem'. Daí eu segui firme e, graças a Deus, consegui virar jogador profissional e hoje estar aqui no Bragantino é uma honra", finalizou.

O Bragantino volta a campo no sábado, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Ceará, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.