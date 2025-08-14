Topo

Universitario x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/08/2025 05h30

Universitario e Palmeiras entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Universitario se classificou como segundo colocado do Grupo B, com oito pontos. Os peruanos somaram quatro pontos a menos que o River Plate, líder da chave.

O Palmeiras foi o líder do Grupo G, com 18 pontos. O Alviverde fez a melhor campanha da competição, encerrando a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Universitario x Palmeiras -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Monumental de Lima, no Peru (PE)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)

