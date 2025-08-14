Escalação: Palmeiras tem Flaco e Vitor Roque no ataque contra Universitario
O Palmeiras está escalado para encarar o Universitario pela ida das oitavas de final da Libertadores, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília) em Lima, no Peru.
O alviverde vem ao gramado com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Sosa, Flaco e Vitor Roque.
Abel Ferreira desenhou um ataque com Flaco López e Vitor Roque, deixando Facundo Torres no banco. Na defesa, Khellven aparece entre os reservas.
Já o Universitario tem: Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha e Inga; Flores e Valera.