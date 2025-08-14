Topo

UFC 319: Cigarro! Carlos Prates revela ajuda inusitada para bater o peso

14/08/2025 11h13

Um dos principais destaques da nova geração do MMA brasileiro, Carlos Prates nunca escondeu de ninguém que costuma fumar cigarros no seu dia a dia. E mesmo sendo alvo de críticas e julgamentos, o meio-médio (77 kg) do UFC mantém o hábito em sua rotina e, até mesmo, tenta tirar proveito dele para superar um dos maiores desafios enfrentados pelos lutadores em suas carreiras.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Carlos Prates revelou que não interrompe o consumo de cigarros próximo de suas lutas e, inclusive, usa o hábito de fumar como auxílio no temido corte de peso às vésperas de seus combates no Ultimate. Isso porque, de acordo com o lutador da 'Fighting Nerds', quando tenta diminuir, uma das reações frequentes do seu corpo é o aumento da fome - o que atrapalharia seu compromisso na pesagem.

"Às vezes eu começo a fumar um pouco menos, mas é difícil (diminuir o cigarro). Eu fico todo ansioso e quero comer. E eu não posso comer pizza o dia todo, então eu prefiro fumar do que ter algum problema para bater o peso", contou Prates.

Cigarro no dia da luta

E não é só nos dias que antecedem suas lutas que Carlos Prates mantém o hábito de fumar. O lutador brasileiro fuma cigarros até algumas horas antes de entrar no octógono.

"Eu gosto de fumar antes de ir para a arena, porque a gente não pode fumar no vestiário", afirmou.

Carlos Prates no UFC 319

Neste sábado (16), o 12º colocado no ranking meio-médio do Ultimate volta à ação no card do UFC 319, em Chicago (EUA). Vindo de derrota para Ian Machado Garry, sua primeira na organização, Carlos Prates encara o experiente Geoff Neal, com a missão de voltar à coluna das vitórias.

