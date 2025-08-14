Tribunal decide que NFL não pode forçar que alegações de discriminação racial feitas por treinador sejam analisadas por órgão da liga

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - A Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) não pode forçar que as reivindicações de preconceito racial feitas pelo coordenador defensivo do Minnesota Vikings, Brian Flores, sejam analisadas por um órgão de arbitragem controlado pela liga, decidiu um tribunal federal de recursos nesta quinta-feira.

Em uma decisão por 3 votos a 0, o 2º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA em Manhattan disse que uma cláusula no estatuto da NFL que concede ao comissário da liga, Roger Goodell, autoridade unilateral para arbitrar é "claramente inexequível", porque negaria a arbitragem a Flores "em qualquer sentido significativo da palavra".

O porta-voz da NFL, Brian McCarthy, disse: "Discordamos respeitosamente da decisão do painel e buscaremos uma nova análise".

Flores, 44 anos, que é negro, processou a NFL em fevereiro de 2022, dizendo que foi submetido a entrevistas "fictícias" para cargos de treinador principal para que as equipes pudessem cumprir os requisitos de recrutamento de diversidade previstos nas regras da liga.

A ação coletiva proposta alegou discriminação sistêmica contra candidatos negros a cargos de treinador e gerência.

Outros réus incluíam o New York Giants e o Houston Texans, que entrevistaram Flores logo após ele ter sido demitido do cargo de técnico do Miami Dolphins em janeiro de 2022, e o Denver Broncos, que o entrevistou antes de ele se juntar ao Miami em 2019.

A juíza distrital dos EUA Valerie Caproni, em Manhattan, decidiu em março de 2023 que algumas das reivindicações de Flores deveriam ser levadas ao tribunal federal, e o tribunal de recursos concordou.

Uma convenção de arbitragem que "obriga uma das partes a submeter suas disputas à autoridade substantiva e processual do principal executivo de uma das partes adversas é uma convenção de arbitragem apenas no nome", escreveu o juiz Jose Cabranes.

Os advogados de Flores saudaram a decisão.

"Por muito tempo a NFL se baseou em um processo de arbitragem fundamentalmente tendencioso e injusto", disseram os advogados Douglas Wigdor, David Gottlieb e John Elefterakis em uma declaração conjunta. "Essa decisão envia uma mensagem clara: essa prática deve acabar."

Caproni também concedeu moções para obrigar a arbitragem das reivindicações de Flores contra os Dolphins e as reivindicações de dois outros técnicos contra o Arizona Cardinals e o Tennessee Titans.

Ela citou termos específicos dos clubes nos contratos de trabalho dos técnicos. Essas decisões não fizeram parte da apelação de Flores.

A NFL negou as alegações de discriminação racial.

Em fevereiro, Goodell afirmou o compromisso da liga com a diversidade, apesar do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu o desmantelamento das iniciativas de diversidade em todo o país.