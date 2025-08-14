Transmissão ao vivo de Universitario x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir
Universitario e Palmeiras medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Universitário se classificou na segunda posição do Grupo B, somando oito pontos. O time peruano encerrou a primeira fase quatro pontos atrás do River Plate, que liderou o grupo.
Já o Palmeiras foi soberano no Grupo G, alcançando 18 pontos. O Verdão teve a melhor campanha do torneio até aqui, garantindo a vaga com seis vitórias em seis partidas.
Universitario x Palmeiras -- Copa Libertadores
- Data e hora: 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Monumental de Lima, no Peru (PER)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)