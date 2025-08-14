Transmissão ao vivo de Novorizontino x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Novorizontino e Coritiba entram em campo na noite de hoje, às 21h35 (de Brasília), no Jorge Ismail de Biasi, em Novo Horizonte, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? RedeTV! (TV aberta), Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Novorizontino está no G4 da Série B, mas não vem numa boa sequência. O Tigre venceu apenas um dos últimos cinco compromissos e vem de um empate em 0 a 0 com o Volta Redonda.

O Coritiba, vice-líder, vive situação parecida, com um triunfo nas últimas cinco partidas. O Coxa também ficou no 0 a 0 na rodada passada, diante da Chapecoense.

Novorizontino x Coritiba -- Série B do Campeonato Brasileiro