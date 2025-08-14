Transmissão ao vivo de Botafogo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Botafogo e LDU medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Botafogo terminou como vice-líder do Grupo A, com 12 pontos. Campeão da última edição, o Glorioso reagiu na reta final da primeira fase, engatando três vitórias seguidas para confirmar a classificação.

A LDU encerrou a fase inicial na liderança do Grupo C. A equipe do Equador igualou os 11 pontos do Flamengo, mas assegurou o topo da tabela graças à vantagem nos critérios de desempate.

Botafogo x LDU -- Copa Libertadores