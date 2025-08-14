Topo

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/08/2025 18h00

Atlético-MG e Godoy Cruz medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético-MG terminou a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo H, com nove pontos. Assim, o Galo precisou disputar os playoffs e avançou após vencer o Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis.

O Godoy Cruz garantiu vaga direta nas oitavas de final ao liderar o Grupo D, com 12 pontos. A equipe argentina fez campanha invicta, somando três vitórias e três empates.

Atlético-MG x Godoy Cruz -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 14 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

