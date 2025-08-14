Tottenham critica insulto racista online contra o atacante Tel

(Reuters) - O Tottenham Hotspur disse nesta quinta-feira que estava "enojado" com o insulto racial online dirigido ao atacante francês Mathys Tel após a derrota na Supercopa da Uefa contra o Paris Saint-Germain.

O Spurs, vencedor da Liga Europa, desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e acabou perdendo para o campeão europeu PSG por 4 a 3 nos pênaltis em uma dramática Supercopa em Udine, Itália, na quarta-feira.

Tel e o zagueiro holandês Micky van de Ven perderam seus pênaltis para o Spurs durante a disputa de penalidades.

"Estamos revoltados com o abuso racial que Mathys Tel recebeu nas mídias sociais após a derrota de ontem à noite na Supercopa da Uefa", disse o Spurs em um comunicado.

"Mathys demonstrou bravura e coragem para cobrar um pênalti, mas aqueles que o maltratam não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões repugnantes."

"Trabalharemos com as autoridades e as plataformas de mídia social para tomar as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer indivíduo que possamos identificar. Estamos com você, Mathys", completou.

Tel, de 20 anos, assinou contrato permanente com o Spurs depois de um empréstimo de quatro meses no clube da Premier League, vindo do time alemão Bayern de Munique, em junho.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)