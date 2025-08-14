Topo

Esporte

Tottenham critica insulto racista online contra o atacante Tel

14/08/2025 09h35

(Reuters) - O Tottenham Hotspur disse nesta quinta-feira que estava "enojado" com o insulto racial online dirigido ao atacante francês Mathys Tel após a derrota na Supercopa da Uefa contra o Paris Saint-Germain.

O Spurs, vencedor da Liga Europa, desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e acabou perdendo para o campeão europeu PSG por 4 a 3 nos pênaltis em uma dramática Supercopa em Udine, Itália, na quarta-feira.

Tel e o zagueiro holandês Micky van de Ven perderam seus pênaltis para o Spurs durante a disputa de penalidades.

"Estamos revoltados com o abuso racial que Mathys Tel recebeu nas mídias sociais após a derrota de ontem à noite na Supercopa da Uefa", disse o Spurs em um comunicado.

"Mathys demonstrou bravura e coragem para cobrar um pênalti, mas aqueles que o maltratam não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões repugnantes."

"Trabalharemos com as autoridades e as plataformas de mídia social para tomar as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer indivíduo que possamos identificar. Estamos com você, Mathys", completou.

Tel, de 20 anos, assinou contrato permanente com o Spurs depois de um empréstimo de quatro meses no clube da Premier League, vindo do time alemão Bayern de Munique, em junho.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Meta de peso, desidratação e hemorragia: morte dupla no Japão eleva debate sobre regras do boxe

Mastantuono é apresentado pelo Real Madrid: "Realizando um sonho"

Tottenham critica insulto racista online contra o atacante Tel

Chelsea vai doar parte da premiação do Mundial para família de Diogo Jota, diz jornal

Roger vê confronto aberto e analisa o que faltou para o Internacional em derrota na Libertadores

Filipe Luís valoriza vitória do Flamengo, mas ressalta: "Não é fácil"

Por que Mastantuono só pode ser apresentado no Real Madrid depois de completar 18 anos? Entenda

Novorizontino e Coritiba abrem 22ª rodada da Série B em duelo direto no G-4

Atlético-MG recebe Godoy Cruz pela ida das oitavas da Sul-Americana

São Paulo terá maratona valendo classificação na Libertadores e G4 do Brasileiro

Torcedores do Santos se dividem sobre possível saída de João Paulo