Tottenham condena ofensas racistas contra Mathys Tel após vice na Supercopa da Uefa para o PSG

Londres

14/08/2025 10h45

O Tottenham condenou os "covardes" que proferiram comentários racistas contra o atacante francês Mathys Tel nesta quarta-feira, após a derrota do time inglês na disputa por pênaltis para o Paris Saint-Germain, na decisão do título da Supercopa da Uefa.

Tel, de 20 anos, que é negro, foi um dos dois jogadores do Tottenham que desperdiçaram penalidades. O clube londrino perdeu por 4 a 3 após um empate por 2 a 2 após os 90 minutos do tempo regulamentar.

"Estamos revoltados com as ofensas racistas que Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supercopa da Uefa na noite passada", disse o Tottenham por meio de um comunicado.

"Mathys demonstrou bravura e coragem ao se apresentar e cobrar um pênalti. No entanto, aqueles que o ofendem não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões repugnantes", acrescentou a nota oficial.

O Tottenham afirmou que o clube trabalhará com as autoridades e as plataformas de mídia social para tomar "as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer indivíduo que possamos identificar". "Estamos com você, Mathys", acrescentou.

Tel, que foi contratado em definitivo vindo do Bayern de Munique, após cumprir empréstimo na temporada passada, entrou na decisão contra os franceses aos 34 minutos do segundo tempo, quando o Tottenham vencia o duelo por 2 a 0. Com dois gols anotados na parte final do confronto, o atual campeão da Champions League igualou o marcador e levou a disputa para as penalidades.

Solanke fez 1 a 0, Vitinha mandou para fora e Bentancur deixou o Tottenham em boa vantagem. Responsável por levar a decisão aos tiros livres, Gonçalo Ramos diminuiu. Chevalier defendeu o arremate de Van de Ven e Dembélé deixou tudo igual.

Tel, que entrou no fim, mandou para fora, para desespero do Tottenham. E a festa mudou de lado nas arquibancadas com Lee virando o placar para 3 a 2. Porro mandou no ângulo e ficou na torcida pelo goleiro Vicário. Nuno Mendes bateu com classe e sacramentou a conquista para o PSG.

