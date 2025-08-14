Tottenham condena comentários racistas contra Mathys Tel

Topo

O Tottenham condenou nesta quinta-feira os insultos racistas direcionados ao atacante Mathys Tel nas redes sociais após a derrota para o Paris Saint-Germain, na Supercopa da Uefa, na última quarta. O jogador de 20 anos foi atacado pelo fato de não ter convertido sua cobrança na disputa por pênaltis.

"Mathys demonstrou bravura e coragem ao dar um passo à frente e cobrar um pênalti, mas aqueles que o ofendem não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar opiniões abomináveis", afirmou o clube inglês em nota. O Tottenham informou ainda que trabalhará com as autoridades para tomar "as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer indivíduo" que possa ser identificado.

Em resposta à publicação dos Spurs, o perfil oficial da Liga Inglesa reforçou que o racismo "não tem lugar no nosso jogo nem na sociedade" e que vão ajudar o time com as investigações.

Dentro de campo, o Tottenham chegou a abrir 2 a 0, mas levou o empate nos minutos finais. Nos pênaltis, Van de Ven teve a cobrança defendida por Chevalier, enquanto Mathys Tel chutou para fora. O PSG acabou vencendo o duelo por 4 a 3 e ficou com o título da Supercopa.

Tel foi contratado em definitivo em fevereiro, após período de empréstimo pelo Bayern de Munique, e tem vínculo com o clube londrino até junho de 2031.

Confira a tradução da postagem na íntegra:

Estamos indignados com o abuso racial que Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supercopa da UEFA na noite passada.

Mathys demonstrou bravura e coragem ao dar um passo à frente e cobrar um pênalti, mas aqueles que o ofendem não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões abomináveis.

Trabalharemos com as autoridades e plataformas de mídia social para tomar as medidas mais fortes possíveis contra qualquer indivíduo que conseguirmos identificar.

Estamos com você, Mathys.

