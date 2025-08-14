Topo

Torcedores do Santos se dividem sobre possível saída de João Paulo

14/08/2025 07h00

O Santos recebeu uma proposta de empréstimo pelo goleiro João Paulo de um clube da Turquia. A possível saída dividiu os torcedores do Peixe.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 52,7% dos internautas votaram que o clube deve liberar o arqueiro. Já 47,3% entendem que é um erro negociá-lo.

A oferta foi um empréstimo de 10 meses. Os paulistas pediram uma compensação financeira, além de obrigação de compra ao término deste período. Agora, a decisão está nas mãos do time europeu, que teve o nome mantido em sigilo.

João Paulo está sem espaço no Alvinegro Praiano, já que Gabriel Brazão assumiu o posto de titular. O goleiro de 30 anos disputou apenas uma partida oficial em 2025, na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

O camisa 34 está no Santos desde 2013, quando ainda defendia as categorias de base. Ele se firmou no profissional em 2020 e se tornou um dos grandes nomes do clube nos últimos anos.

Em 2024, entretanto, sofreu uma grave lesão durante a Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo a posição. Ao todo, são 233 jogos com a camisa alvinegra.

O Santos volta a campo neste fim de semana. O Peixe encara o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão.

