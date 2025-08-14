São Paulo: Tolói desembarca na capital para fazer exames e assinar contrato

Perto de ser anunciado pelo São Paulo, o zagueiro Rafael Tolói desembarcou hoje na capital paulista. O defensor se mostrou animado em retornar ao clube paulista após dez temporadas no futebol italiano, mas deixou claro que ainda existem "algumas coisas" a serem analisadas.

"Ainda não tem nada definido, estou feliz com a possibilidade, mas ainda temos que analisar algumas coisas", declarou Tolói em entrevista ao Arquibancada Tricolor.

A diretoria tricolor vinha negociando com o staff de Rafael Tolói há algumas semanas, mas as partes não haviam chegado a um acordo. Com isso, o São Paulo decidiu abrir conversas com Igor Rabello, do Atlético-MG, que esteve muito próximo de se transferir para o Morumbi, mas, de última hora, acabou indo para o Fluminense, cuja oferta foi mais atraente.

O "chapéu" do Fluminense no São Paulo por Igor Rabello fez a alta cúpula são-paulina voltar a tentar a contratação de Rafael Tolói, que estava livre no mercado após o fim de seu contrato com a Atalanta.

As tratativas, desta vez, tiveram um final feliz, mesmo com o zagueiro contando com o interesse de outros clubes brasileiros e do mundo árabe. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Rafael Tolói não só fez história na Atalanta, fazendo parte do elenco que conquistou a Liga Europa e fez o time italiano passar a disputar a Liga dos Campeões, mas também se sagrando campeão da Eurocopa de 2020 com a Itália ao se naturalizar para defender a seleção do país.

O São Paulo, aliás, foi o último clube de Rafael Tolói no Brasil. O zagueiro defendeu o Tricolor entre 2012 e 2015, com um breve empréstimo à Roma. Pelo clube do Morumbi, conquistou a Copa Sul-Americana.