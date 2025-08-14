Topo

Time da Ucrânia e Criciúma anunciam laterais emprestados pelo Corinthians

14/08/2025 09h59

O Corinthians segue fazendo movimentações em seu elenco visando o restante da temporada. Porém, não é só de chegadas que vive o Timão. Nesta quinta-feira, foi oficializado o empréstimo dos laterais Diego Palácios e Léo Mana para o Karpaty, da Ucrânia, e Criciúma, respectivamente.

Palacios chegou ao Corinthians no início de 2024 para competir com Matheus Bidu e Hugo. Entretanto, uma contusão logo em seu jogo de estreia atrapalhou completamente a trajetória do equatoriano no Timão. Ele ficou afastado dos gramados por mais de um ano e só voltou a jogar na atual temporada.

Ao todo, Palacios disputou apenas quatro jogos pelo Corinthians e fez parte do elenco campeão do Paulistão deste ano. O acordo de empréstimo dele vai até o meio de 2026 e possui uma cláusula com opção de compra.

Léo Mana para o Criciúma

Por sua vez, o acordo de Léo Mana com o Criciúma vale até o fim desta temporada, período em que o clube catarinense disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Mana chegou a ser o reserva imediato de Matheuzinho, mas, sem apresentar o rendimento esperado nesta temporada, acabou perdendo espaço até mesmo no banco de reservas.

Na lateral esquerda, o Corinthians permanece com Matheus Bidu, Fabrizio Angileri e Hugo, que está lesionado. Porém, na lateral direita, o Timão não possui mais um reserva imediato para Matheuzinho. A tendência é que Dorival Júnior possa subir de vez João Vitor Jacaré para os profissionais. O jovem já estreou profissionalmente durante o Paulistão.

