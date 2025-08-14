Técnico pede para deixar clube argentino, volta atrás, mas é mandado embora pelos jogadores

O setor de Recursos Humanos do Quilmes Atlético Club, da Argentina, teve expedientes movimentados nos últimos dias. O técnico Aldo Pedro Duscher pediu demissão, mas desistiu de deixar o clube. Entretanto, ele acabou mandado embora pelos próprios jogadores.

Duscher havia sido contratado pelo clube em junho e comandou a equipe por sete partidas até colocar o cargo à disposição. No dia seguinte, porém, o técnico chegou para a sessão de treino normalmente. Segundo a TyC Sports, ele quase teve um desentendimento com o presidente Mateo Magadán.

Os interinos Ricardo Vendakis e Néstor Fredani já comandavam o treino. Duscher teria reagido com raiva, em uma situação que quase escalou para uma briga. O ex-treinador afirmava que tinha apoio do grupo de jogadores.

A imprensa argentina conta que, para decidir a permanência ou não de Duscher, foi feita uma votação entre os jogadores. A maioria do grupo teria, então, definido pela manutenção da demissão.

Tanto o presidente, quanto Duscher amenizaram a situação posteriormente. "Duscher veio se despedir do elenco, logicamente ele tinha alguma intenção de reverter a decisão que havia tomado ontem e nós (diretoria) tínhamos a posição de que essa decisão era irreversível", disse Magadán à TyC Sports.

"A partir daí, ele tentou distorcer a nossa decisão, que era a decisão que ele havia tomado ontem. Ele simplesmente veio se despedir do elenco, porque disse que queria se despedir do elenco, e nada mais do que isso", concluiu o presidente.

A briga também foi atenuada pelo dirigente, que disse se tratar apenas de uma discussão e que tentou desmentir a votação dos atletas. "Houve uma discussão normal, talvez um mal-entendido na decisão que havia sido tomada ontem".

Dushcer também negou a votação, com deboche sobre o que foi noticiado pela imprensa argentina, além de criticar o Quilmes. "Tudo isso me faz rir. É uma vergonha, para o clube e para as pessoas, que são divinas", disparou, em entrevista ao Olé.

"Voltei ao clube porque sou profissional, fui cumprimentar o elenco, sempre fui uma pessoa que dá muita importância ao jogador. O clube é muito politizado, alguns se preocupam em espalhar notícias falsas em vez de se preocuparem com o bem do Quilmes", disse.

Dushcer teve sete jogos no comando do Quilmes. Foram duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Antes do clube, ele passou pela equipe sub-20 da seleção paraguaia, o time juvenil do Deportivo La Coruña, o time B do Newells Old Boys e equipes de base do Belgrano de Esquel.

Hoje técnico, o argentino teve carreira como volante, com destaque para a passagem pelo La Coruña, entre 2000 e 2007.

O Quilmes disputa a Primera B, equivalente à segunda divisão nacional da Argentina. O time é o 12º colocado do Grupo A.