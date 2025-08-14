Técnico da Seleção, Ancelotti acompanha jogo de time do filho pela Libertadores no estádio

A agenda de Carlo Ancelotti no Brasil segue intensa. Depois de acompanhar Flamengo x Internacional, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores, o técnico da Seleção Brasileira estará nesta quinta-feira (14) no Estádio Nilton Santos para observar Botafogo x LDU, também pelo torneio continental.

A presença do italiano no duelo do time comandado por seu filho, Davide Ancelotti, faz parte de sua rotina de observações para definir a próxima convocação das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ao lado do coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, do coordenador técnico Juan, dos analistas de desempenho Thomaz Araújo e Bruno Baquete, além de membros da comissão como Taffarel e Cristiano Nunes, Ancelotti monitora atletas que atuam em clubes sul-americanos. No jogo de hoje, ele verá de perto um Botafogo embalado por duas vitórias seguidas no Brasileirão, mas que terá pela frente a LDU, líder de seu grupo na fase inicial e comandada por Tiago Nunes.

ANCELOTTI ESTÁ NA CASA! ? A comissão técnica da Seleção Brasileira acompanha nesta quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, a partida entre Botafogo e LDU, válida pela CONMEBOL Libertadores. Estão presentes o técnico Carlo Ancelotti, o coordenador geral de Seleções,... pic.twitter.com/qhFzuYoSZn ? brasil (@CBF_Futebol) August 14, 2025

A maratona de visitas seguirá no fim de semana. No domingo (17),, em Belo Horizonte, para acompanhar Atlético-MG x Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão. A viagem à capital mineira, anunciada pela CBF após reunião geral de coordenação da Seleção, também atende a um desejo antigo do treinador: conhecer a cidade, muito citada por seu amigo Toninho Cerezo.

Com a lista de convocados para setembro prestes a ser fechada, o comandante da Amarelinha intensifica o trabalho de campo, mantendo contato direto com clubes, observando metodologias e mapeando opções para o ciclo que leva à Copa do Mundo de 2026.