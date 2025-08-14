Taylor Swift em podcast de irmãos Kelce 'quebra' a internet; veja o que ela falou

A participação de Taylor Swift no podcast New Heights, dos irmão Travis e Jason Kelce, "quebrou" a internet nesta quarta-feira, 13. A cantora revelou, durante o programa, capa e músicas que estarão presentes em seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", bem como a data de lançamento - 3 de outubro. Ao longo do episódio, também falou sobre seu relacionamento com Travis e sua nova paixão pelo futebol americano.

O episódio já conta com mais de 9 milhões de visualizações no Youtube desde seu lançamento, nesta quarta-feira. Foi justamente no podcast que Travis Kelce falou pela primeira vez sobre sua paixão "platônica" com a cantora, e frustração por não ter conseguido conhece-la em 2023, durante show da sua turnê.

A cantora contou, durante o programa, que não sabia nada sobre o futebol americano antes do seu namoro com Kelce, tight-end do Kansas City Chiefs. "Em um dos primeiros encontros, perguntei como foi a sensação de encarar seu irmão (Jason) no Super Bowl, a um metro e meio metro de distância", contou Taylor.

Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles, e Travis se enfrentaram no Super Bowl 57, em Arizona - que terminou com o título dos Chiefs. No entanto, por ambos serem jogadores do setor ofensivo de suas respectivas equipes, eles nunca estão ao mesmo tempo em campo. "Agora eu sei o quão insana foi essa pergunta. Eu achava que todo mundo ficava em campo ao mesmo tempo", brincou.

"Você não me julgou por não saber absolutamente nada sobre o mundo em que você estava", afirmou a cantora sobre o jogador. "Foi incrível, tive uma folha em branco", brincou o jogador. Agora, Taylor se tornou uma "apaixonada" pelo futebol americano.

"Eu me apaixonei. Virei aquela pessoa que sai correndo pelos corredores de casa gritando 'draftamos' o Xavier Worthy." O episódio a que a cantora se refere ocorreu no Draft de 2024, quando o Kansas City Chiefs subiu para a 28ª escolha na primeira rodada para selecionar o recebedor da Universidade do Texas.

NOVO ÁLBUM

Além do futebol americano, Taylor revelou detalhes da produção de seu novo álbum, o 12º de sua carreira. Ele foi produzido durante a turnê da cantora - a "The Eras Tour" - pela Europa. Ao todo, ela se apresentou 149 vezes, em mais de 50 países e cinco continentes. "Como ela fez isso em turnê? É surreal", disse Travis.

Apesar do desgaste físico, a cantora disse que estava muito estimulada mentalmente a escrever novas canções durante a turnê. "Eu amo música, Eu fazia os shows, três shows seguidos, viajava para a Suécia. Depois voltava para a turnê", afirmou.

Com lançamento em outubro, o álbum contará com 12 faixas, incluindo a que fecha a lista, homônima ao álbum, e que contará com a participação de Sabrina Carpenter, cantora e amiga pessoal de Taylor Swift.

NOVO JOGO NO BRASIL

Travis Kelce e o Kansas City Chiefs viajam ao Brasil em setembro, para o duelo com o Los Angeles Chargers no próximo dia 5, na Neo Química Arena, em São Paulo. Este será o segundo confronto da liga no País, depois do sucesso no confronto entre Eagles e Green Bay Packers no último ano.

A presença de Taylor Swift na partida ainda não é garantida, mas a cantora costuma acompanhar seu namorado nos duelos dos Chiefs na temporada regular. Durante o podcast, o casal não abordou o tema, mas existe a expectativa de fãs acerca da presença da estrela.