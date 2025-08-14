Topo

Seleção Brasileira de Basquete estreia no Globl Jam

14/08/2025 11h00

Nesta noite desta quarta-feira, a Seleção Brasileira de basquete estreou no Globl Jam, prestigiado torneio internacional sub-23 realizado em Toronto, no Canadá.

Enfrentando os donos da casa nas duas categorias, a equipe masculina venceu por 85 a 78, enquanto a feminina foi derrotada por 104 a 56.

No masculino, o grande destaque do Brasil foi o ala-pivô Nathan Mariano, do Bauru, que foi o cestinha da partida: anotou 27 pontos e ainda contribuiu com dez rebotes.

Apesar do revés da equipe feminina, a armadora Bella Nascimento, da Faculdade de William & Mary (EUA), foi a cestinha do duelo, com 25 pontos.

A Seleção volta à quadra nesta quinta-feira. A equipe feminina encara Porto Rico às 12h30 (de Brasília). Já a masculina enfrenta o Japão às 15h.

O Globl Jam é realizado em grupo único nas duas categorias. A Seleção Brasileira encara Canadá, Estados Unidos e Japão no masculino. Já no feminino, enfrenta as canadenses, as americanas e as porto-riquenhas. As duas melhores equipes avançam à final da competição.

Confira o calendário de jogos da Seleção Brasileira no Globl Jam:

Masculino

13/08 - Brasil 85 x 78 Canadá

14/08 - Brasil x Japão - 15h

16/08 - Brasil x EUA - 15h

17/08 - Final - 21h

Feminino

13/08 - Brasil 56 x 104 Canadá

14/08 - Brasil x Porto Rico - 12h30

16/08 - Brasil x EUA - 12h30

17/08 - Final - 19h.

