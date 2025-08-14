São Paulo se reapresenta e inicia preparação para pegar o Sport

Nesta quinta-feira, no SuperCT, o São Paulo se reapresentou e iniciou sua preparação para enfrentar o Sport. As equipes se enfrentam no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Hernán Crespo e sua comissão técnica, o elenco tricolor participou de atividades com bola no próprio palco do jogo. O Tricolor chega embalado por cinco vitórias seguidas na competição nacional.

Nos mata-matas, entretanto, a equipe de Crespo tem oscilado, uma vez que foi eliminada pelo Athletico-PR na Copa do Brasil e, na Libertadores, sofreu para segurar um empate em 0 a 0 contra o Atlético Nacional em solo colombiano.

Com o resultado, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Já pelo Brasileirão, o São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou o clube paulista à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro time dentro do G6. A partida contra os baianos marcou também o retorno do atacante Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho.