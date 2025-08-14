Topo

São Paulo: jovem zagueiro treina bem e toma vaga de queridinho de Zubeldía

Isac é,hoje, o primeiro da "fila" em caso de necessidade para Hernán Crespo Imagem: Reprodução/Instagram
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

14/08/2025 05h30

Um zagueiro do sub-20 começa a despertar a atenção do time profissional do São Paulo: Isac, de 19 anos.

O que aconteceu

O jovem tem chamado atenção de diretoria e comissão técnica durante os treinamentos com o time profissional. Isac tem subido com frequência para treinar com o elenco de cima, assim como outros atletas da categoria sub-20.

O São Paulo ainda não vê o atleta pronto para assumir uma posição na equipe de cima, mas tem se surpreendido com os treinos da joia. Ele é, hoje, o primeiro da "fila" em caso de necessidade para Hernán Crespo.

A ascensão fez Isac tomar o lugar de Igão, que era o queridinho do ex-técnico Luis Zubeldía e segue no sub-20.

Isac chegou ao São Paulo neste ano por indicação do departamento de scout de Cotia. O jogador já fez sua estreia profissional pelo Red Bull Bragantino no ano passado, mas desceu para o sub-20.

Ele tem passagem pela seleção brasileira de base e disputou o Sul-Americano sub-17 em 2023. O jovem chegou ao Tricolor por R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos.

Hoje, Crespo conta com apenas três zagueiros à disposição: Ferraresi, Alan Franco e Sabino. Com Arboleda lesionado, Negrucci vem treinando na zaga, e Patryck pode ser opção — também improvisada.

