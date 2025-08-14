São Paulo encaminha contratação do zagueiro Rafael Tolói

O São Paulo encaminhou a contratação do zagueiro Rafael Tolói. O defensor de 34 anos retorna ao clube após dez temporadas no futebol italiano defendendo a Atalanta.

A diretoria tricolor vinha negociando com o staff de Rafael Tolói há algumas semanas, mas as partes não haviam chegado a um acordo. Com isso, o São Paulo decidiu abrir conversas com Igor Rabello, do Atlético-MG, que esteve muito próximo de se transferir para o Morumbi, mas, de última hora, acabou indo para o Fluminense, cuja oferta foi mais atraente.

O "chapéu" do Fluminense no São Paulo por Igor Rabello fez a alta cúpula são-paulina voltar a tentar a contratação de Rafael Tolói, que estava livre no mercado após o fim de seu contrato com a Atalanta. As tratativas, desta vez, tiveram um final feliz, mesmo com o zagueiro contando com o interesse de outros clubes brasileiros e do mundo árabe. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Rafael Tolói não só fez história na Atalanta, fazendo parte do elenco que conquistou a Liga Europa e fez o time italiano passar a disputar a Liga dos Campeões, mas também se sagrando campeão da Eurocopa de 2020 com a Itália ao se naturalizar para defender a seleção do país.

O São Paulo, aliás, foi o último clube de Rafael Tolói no Brasil. O zagueiro defendeu o Tricolor entre 2012 e 2015, com um breve empréstimo à Roma. Pelo clube do Morumbi, conquistou a Copa Sul-Americana.

Sem jogar desde maio, Rafael Tolói deverá precisar de um tempo relativamente grande para se recondicionar fisicamente antes de ficar à disposição do técnico Hernán Crespo. Sua última partida oficial aconteceu em maio.

De qualquer forma, Tolói não poderia reforçar o São Paulo no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, mesmo se estivesse apto fisicamente a atuar. O zagueiro só poderá ser inscrito na competição se o Tricolor avançar de fase.