Topo

Esporte

São Paulo confirma empréstimo de Jandrei ao Juventude

14/08/2025 15h25

Nesta quinta-feira, por meio de um comunicado oficial, o São Paulo confirmou o empréstimo do goleiro Jandrei ao Juventude até o dia 31 de dezembro de 2025. O jogador de 32 anos já está treinando normalmente com o elenco jaconero.

Jandrei disputou apenas cinco partidas nesta temporada e sofreu sete gols. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi titular no jogo de ida contra o Athletico-PR e entrou logo no começo da volta, após a expulsão de Rafael. Em Curitiba, acabou perdendo o pênalti que sacramentou a eliminação dos paulistas.


No Juventude, ele irá reencontrar o técnico Thiago Carpini, recém-contratado pela equipe gaúcha, e disputará posição com Gustavo, atual titular.

O São Paulo, por sua vez, segue com Rafael como titular absoluto e tem os jovens Young, Leandro Mathias e João Pedro como opções para a reserva.

Jandrei defende o São Paulo desde 2022, quando foi contratado junto ao Santos. Ao todo, são 72 compromissos e dois título pelo Tricolor: Copa do Brasil de 2023 e Supercopa Rei de 2024. Seu contrato com o São Paulo é válido até o final de 2026.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Com Garro, Dorival comanda treino tático e esboça ataque do Corinthians com jovens

Baixas de última hora! Lutas de brasileiros são retiradas do card do UFC 319

Gauff desbanca Bronzetti na agressividade e se mantém firme na busca do 2º título em Cincinnati

Napoli vence Olympiacos em seu último amistoso de pré-temporada

São Paulo confirma empréstimo de Jandrei ao Juventude

Tottenham condena comentários racistas contra Mathys Tel

Manchester United recebe oferta de gigante italiano por Sancho

Tribunal decide que NFL não pode forçar que alegações de discriminação racial feitas por treinador sejam analisadas por órgão da liga

São Paulo encaminha contratação de Rafael Tolói para resolver escassez de zagueiros

São Paulo se reapresenta e inicia preparação para pegar o Sport

NFL no Brasil: Ana Castela e Karol G são confirmadas como atrações em Chargers x Chiefs