São Paulo confirma empréstimo de Jandrei ao Juventude

Nesta quinta-feira, por meio de um comunicado oficial, o São Paulo confirmou o empréstimo do goleiro Jandrei ao Juventude até o dia 31 de dezembro de 2025. O jogador de 32 anos já está treinando normalmente com o elenco jaconero.

Jandrei disputou apenas cinco partidas nesta temporada e sofreu sete gols. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi titular no jogo de ida contra o Athletico-PR e entrou logo no começo da volta, após a expulsão de Rafael. Em Curitiba, acabou perdendo o pênalti que sacramentou a eliminação dos paulistas.

No Juventude, ele irá reencontrar o técnico Thiago Carpini, recém-contratado pela equipe gaúcha, e disputará posição com Gustavo, atual titular.

O São Paulo, por sua vez, segue com Rafael como titular absoluto e tem os jovens Young, Leandro Mathias e João Pedro como opções para a reserva.

Jandrei defende o São Paulo desde 2022, quando foi contratado junto ao Santos. Ao todo, são 72 compromissos e dois título pelo Tricolor: Copa do Brasil de 2023 e Supercopa Rei de 2024. Seu contrato com o São Paulo é válido até o final de 2026.