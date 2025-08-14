Topo

Santos vende mais de 45 mil ingressos para duelo com o Vasco no Morumbis

14/08/2025

A torcida do Santos promete lotar o Morumbis neste domingo, no jogo contra o Vasco, às 16h (de Brasília). Por meio de suas redes sociais, o Peixe anunciou que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos ao santistas para o duelo.

O Santos já atuou no Morumbis neste ano. Pela 18ª rodada do Brasileirão, 37.485 torcedores viram Neymar comandar a vitória do Peixe por 3 a 1 sobre o Juventude. Vale lembrar que o reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores.

Detalhes da venda de ingressos

O Peixe abriu dois pontos físicos de venda de ingressos para o duelo contra o Vasco: um em Santos, na Vila Belmiro, e um em São Paulo, na Vila Mariana. A comercialização em ambos os locais ficará disponível até os ingressos se esgotarem.

Aqueles que tiverem interesse em assistir ao jogo no Morumbis também podem adquirir seus ingressos no site sociorei.com. A venda de entradas está liberada para todos os torcedores em geral.

Os preços variam entre R$ 170 (arquibancada norte e sul) e R$ 350 (cadeira especial leste e oeste).

O jogo do Santos no Morumbis faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados Morumbis, enquanto o Tricolor vai mandar três partidas no litoral paulista.

