Topo

Esporte

Paulistão Feminino: Santos vence Palmeiras e quebra sequência amarga

Pardal marcou o único gol da partida, realizada em Barueri, ainda na casa dos quatro minutos - Ronaldo Barreto/Ag Paulistão
Pardal marcou o único gol da partida, realizada em Barueri, ainda na casa dos quatro minutos Imagem: Ronaldo Barreto/Ag Paulistão

14/08/2025 20h57

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela sexta rodada da primeira fase do Paulistão Feminino, na Arena Barueri. O gol do triunfo foi marcado por Pardal.

Com o resultado positivo, as Sereias da Vila voltaram a vencer na competição após quatro jogos. A equipe foi a oito pontos e subiu para a sexta posição.

Relacionadas

Botafogo marca aos 14s e vence LDU na Libertadores sob olhares de Ancelotti

Sul-Americana: dupla Reinier-Hulk decide, e Atlético-MG vira sobre argentinos

Já as palestrinas caíram para o terceiro lugar, com dez pontos somados — o São Paulo venceu o Realidade Jovem, ontem, e ultrapassou o Palmeiras.

Agora, Palmeiras e Santos voltam a suas atenções para os duelos de volta das quartas de final do Brasileirão feminino A1 e A2, respectivamente. O Verdão enfrenta o Flamengo, neste domingo, na Arena Barueri, a partir das 10h30 (de Brasília). A equipe santista, por sua vez, encara o Atlético-MG, às 21h da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro.

Como foi o gol

O gol da equipe visitante saiu com apenas quatro minutos de jogo. Após cobrança de falta pela esquerda, Pardal apareceu sozinha na segunda trave e completou para o fundo da rede.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Botafogo marca com 15 segundos, supera a LDU e vai jogar pelo empate na altitude

Sul-Americana: dupla Reinier-Hulk decide, e Atlético-MG vira sobre argentinos

Paulistão Feminino: Santos vence Palmeiras e quebra sequência amarga

Botafogo marca aos 14s e vence LDU na Libertadores sob olhares de Ancelotti

Transmissão ao vivo de Novorizontino x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Universitario x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir

Escalação: Palmeiras tem Flaco e Vitor Roque no ataque contra Universitario

Abel faz mudanças no Palmeiras para encarar o Universitario-PER na Libertadores; veja escalações

Amazonas x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Grossaspach x Bayer Leverkusen pela Copa da Alemanha: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Técnico da Seleção, Ancelotti acompanha jogo de time do filho pela Libertadores no estádio