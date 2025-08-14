Paulistão Feminino: Santos vence Palmeiras e quebra sequência amarga

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela sexta rodada da primeira fase do Paulistão Feminino, na Arena Barueri. O gol do triunfo foi marcado por Pardal.

Com o resultado positivo, as Sereias da Vila voltaram a vencer na competição após quatro jogos. A equipe foi a oito pontos e subiu para a sexta posição.

Já as palestrinas caíram para o terceiro lugar, com dez pontos somados — o São Paulo venceu o Realidade Jovem, ontem, e ultrapassou o Palmeiras.

Agora, Palmeiras e Santos voltam a suas atenções para os duelos de volta das quartas de final do Brasileirão feminino A1 e A2, respectivamente. O Verdão enfrenta o Flamengo, neste domingo, na Arena Barueri, a partir das 10h30 (de Brasília). A equipe santista, por sua vez, encara o Atlético-MG, às 21h da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro.

Como foi o gol

O gol da equipe visitante saiu com apenas quatro minutos de jogo. Após cobrança de falta pela esquerda, Pardal apareceu sozinha na segunda trave e completou para o fundo da rede.