Santos acerta empréstimo de João Paulo ao Bahia com opção de compra

Sem espaço no elenco do Santos em 2025, João Paulo vai ser emprestado ao Bahia até o final da temporada, com opção de compra. O goleiro de 30 anos se apresenta em Salvador nesta sexta-feira para realizar exames médicos antes de assinar o contrato.

Para facilitar a negociação, João Paulo abriu mão de alguns valores e cedeu 30% dos seus direitos econômicos para o Santos, que agora detém 100%.

Além disso, o contrato com o Bahia tem uma cláusula que impede que João Paulo enfrente o Santos. As duas equipes têm encontro marcado no dia 24 de agosto, domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Nesta semana, o Peixe recebeu uma oferta de um clube turco para empréstimo do goleiro por dez meses. Os paulistas pediram uma compensação financeira, além de obrigação de compra ao término deste período. A equipe, que teve o nome mantido em segredo, não respondeu à contraproposta e o grupo que administra o Bahia atravessou o negócio.

No Tricolor Baiano, João Paulo vai enfrentar a concorrência de Danilo Fernandes, Gabriel Souza, Marcos Felipe e Ronaldo, titular nos últimos cinco jogos.

Passagem de João Paulo pelo Santos

João Paulo está no Santos desde 2013, quando ainda defendia as categorias de base. Ele se firmou no profissional em 2020 e se tornou um dos grandes nomes do clube nos últimos anos.

Em 2024, entretanto, sofreu uma grave lesão durante a Série B do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo a posição. Nesta temporada, João Paulo ainda viu Gabriel Brazão se tornar um dos destaques do Santos e disputou apenas uma partida oficial no ano, na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Ao todo, o goleiro entrou em campo 233 vezes com a camisa alvinegra.

Sem João Paulo, o Santos volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Peixe ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. O Cruzmaltino é o 17º colocado, com 16 pontos.