Samuel Lino ou Neymar? Quem merece mais uma vaga na seleção brasileira

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu de perto à vitória do Flamengo sobre o Inter, na Copa Libertadores. No Fim de Papo, Juca Kfouri, Paulo Massini e Lucas Musetti destacaram a boa atuação de Samuel Lino, que pode ter sido observado pelo treinador italiano.

Além disso, os comentaristas responderam quem merece mais um lugar na seleção brasileira: o reforço mais caro do Flamengo ou Neymar?

Juca: Falta de eficácia tira tranquilidade

Entre o Neymar e o Lino quem você convocaria hoje? Eu convocaria o Lino. Ele não tem o peso que o Neymar tem, mas a gente sabe que história não necessariamente entra em campo. O Lino tem feito pelo menos 45 minutos espetaculares. É um jogador desequilibrante. Eu não teria dúvidas.

Juca Kfouri

Musetti: Pedro entrega menos mobilidade, mas mais definição

Eu levaria os dois, mas se for para escolher um, eu escolheria o Neymar. Ele precisa estar presente muito por conta do ambiente da seleção. Estamos há um ano da Copa do Mundo e eu não consigo ver a seleção sem o Neymar porque Vini Jr não é protagonista, Rodrygo não é protagonista e o Neymar ainda tem possibilidade de ser.

Lucas Musetti

Massini: Tem que levar os dois

Depende de como o Ancelotti vai lidar com o Neymar. O ideal seria que o Neymar voltasse à seleção mais em forma. Não adianta, o Brasil vai precisar dele, ele é muito diferente. Então, já vai agora ele e o Lino. Por que não os dois?

Paulo Massini

