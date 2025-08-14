Roger vê confronto aberto e analisa o que faltou para o Internacional em derrota na Libertadores
Atuando fora de casa, o Internacional foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O técnico Roger Machado elogiou principalmente a segunda etapa do Colorado. Segundo ele, o confronto ainda está em aberto.
"Acho que na segunda etapa, demos um passo para a frente. Nós tivemos mais controle e criamos, porém, não conseguimos nos beneficiar com um gol. A disputa está bem aberta. Dei meus parabéns aos jogadores porque fizeram um jogo bem equilibrado em um todo", disse Roger.
Em seguida, apesar de elogiar a segunda metade do Internacional no jogo, Roger afirmou que não estava satisfeito. O treinador afirmou que o time precisa corrigir alguns erros, principalmente na bola parada.
"Para devemos corrigir com um melhor posicionamento. Nós trabalhamos a bola parada. Nos treinos, tinha a combinação de, mesmo fechada ou aberta, a linha estar mais para fora da área, mas ai o Flamengo veio e fez o bloqueio dos nossos zagueiros. Precisamos ajustar para que nossos zagueiros lutem com o Bruno Henrique", finalizou Roger.
Ricardo Duarte / Internacional
O jogo de volta entre Internacional e Flamengo será na quarta-feira que vem (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Antes, as equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30, também em Porto Alegre.