Roger vê confronto aberto e analisa o que faltou para o Internacional em derrota na Libertadores

Atuando fora de casa, o Internacional foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O técnico Roger Machado elogiou principalmente a segunda etapa do Colorado. Segundo ele, o confronto ainda está em aberto.

"Acho que na segunda etapa, demos um passo para a frente. Nós tivemos mais controle e criamos, porém, não conseguimos nos beneficiar com um gol. A disputa está bem aberta. Dei meus parabéns aos jogadores porque fizeram um jogo bem equilibrado em um todo", disse Roger.

#FLAxINT | 1-0 | 2T | 51? - Jogo encerrado no Maracanã. Inter abre as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores em desvantagem. NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, ????? ?? ??????? PARA O JOGO DE VOLTA COM O FLAMENGO! VAMOS PELA VAGA. ?? #ACadaDiaTeQueroMais pic.twitter.com/qmbU6w2T5H ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 14, 2025

Corrigir os erros

Em seguida, apesar de elogiar a segunda metade do Internacional no jogo, Roger afirmou que não estava satisfeito. O treinador afirmou que o time precisa corrigir alguns erros, principalmente na bola parada.

"Para devemos corrigir com um melhor posicionamento. Nós trabalhamos a bola parada. Nos treinos, tinha a combinação de, mesmo fechada ou aberta, a linha estar mais para fora da área, mas ai o Flamengo veio e fez o bloqueio dos nossos zagueiros. Precisamos ajustar para que nossos zagueiros lutem com o Bruno Henrique", finalizou Roger.

Ricardo Duarte / Internacional

O jogo de volta entre Internacional e Flamengo será na quarta-feira que vem (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. Antes, as equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30, também em Porto Alegre.