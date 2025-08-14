River Plate domina, mas fica no empate com o Libertad pelas oitavas da Libertadores

O River Plate empatou com o Libertad por 0 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai. Agora, ficou tudo para o duelo em Buenos Aires, na próxima semana.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga às quartas de final será decidida nos pênaltis.

? Final del partido en Paraguay. Libertad 0 - River 0. ?? En una semana, en casa, el cruce de vuelta por los octavos de final de la #Libertadores ?#Libertadores | #VamosRiver ????? pic.twitter.com/8FjdblRWcM ? River Plate (@RiverPlate) August 15, 2025

O vencedor de River Plate x Libertad enfrenta, na próxima fase, quem avançar de Palmeiras x Universitario (PER). Na ida, o Verdão goleou por 4 a 0 e encaminhou a classificação.

Antes, porém, ambas as equipes possuem compromisso pelas suas respectivas competições nacionais. Neste domingo, o Libertad encara o Olimpia, pelo Campeonato Paraguaio. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Luís Alfonso Giagni. No mesmo dia, mas às 17h30, o River Plate enfrenta o Godoy Cruz, no Estádio Mâs Monumental, pelo Campeonato Argentino.

Veja como foi Libertad x River Plate

O jogo começou em ritmo intenso, com forte pressão do River Plate logo nos primeiros minutos. Colidio, Borja e Montiel finalizaram em sequência, obrigando a defesa adversária a se desdobrar para evitar o gol. Já aos 14 minutos, o Libertad teve grande oportunidade com Iván Ramírez, mas o goleiro Armani fez grande defesa. Apesar do domínio argentino, o placar seguiu zerado no primeiro tempo.

O segundo tempo ganhou intensidade com as entradas de Nacho Fernández e Juanfer Quintero na equipe argentina, que aumentaram o poder ofensivo. Colidio e Driussi criaram boas oportunidades, mas o goleiro Martín Silva continuou se destacando com defesas decisivas. Na reta final, o River Plate seguiu pressionando, mas não conseguiu furar a rede adversária.