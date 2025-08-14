Reinier estreia com assistência e vibra com vitória do Atlético-MG na Sul-Americana

O Atlético-MG largou em vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Godoy Cruz por 2 a 1 de virada, na noite desta quinta-feira (14), na Arena MRV. O estreante Reinier, ex-Flamengo e Real Madrid, entrou em campo e logo deixou sua marca com uma assistência para o gol da vitória, marcado por Hulk aos 44 minutos do segundo tempo.

Após a partida, o meio-campista celebrou não apenas sua primeira contribuição com a camisa alvinegra, mas também o resultado que coloca o Galo em posição favorável para o jogo de volta.

"Estou muito feliz, primeiramente com a vitória e assistência também. Desde quando eu cheguei estava trabalhando forte para poder dar o meu melhor. E o que importa foi a vitória. É um jogo bastante complicado contra uma grande equipe. E só foi o primeiro jogo, agora temos o segundo fora, vai ser bastante complicado. E agora é trabalhar para jogar contra o Grêmio", disse Reinier à ESPN.

O Godoy Cruz abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial, com um belo gol de Santino Andino. O empate do Atlético-MG veio na segunda metade, com Cuello aproveitando cruzamento de Guilherme Arana. A virada foi construída no fim: Reinier recebeu lançamento e, de peito, ajeitou para Hulk finalizar com força entre as pernas do goleiro Petroli.

Mesmo com a vantagem, o camisa 12 pregou cautela para o duelo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estadio Feliciano Gambarte, na Argentina.

"A gente está com a vantagem, mas é um jogo bastante perigoso. Tenho certeza que vai estar lotado. Porque a gente sabe que os argentinos sempre lotam os estádios deles. Então, é ir descansar agora e ir firme para esse segundo jogo", completou.

Antes de decidir a vaga, o Atlético-MG, de Reinier, volta a campo no domingo (17), às 16h, quando enfrenta o Grêmio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, novamente na Arena MRV.