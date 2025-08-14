Sul-Americana: dupla Reinier-Hulk decide, e Atlético-MG vira sobre argentinos

Na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG virou sobre o Godoy Cruz por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O gol argentino foi cravado por Santino Andino, em uma bonita jogada do jovem de 19 anos. Entretanto, na etapa final, Cuello deixou tudo igual para os mineiros e Hulk decretou o triunfo, com assistência do estreante Reinier.

Agora, os mineiros, comandados por Cuca, precisam apenas empatar na Argentina para avançar. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão da vaga irá ao pênaltis.

A partida de volta está programada para às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira (21), no Estadio Feliciano Gambarte, casa do Godoy Cruz.

O vencedor de Atlético-MG x Godoy Cruz enfrenta, nas quartas de final, quem avançar de Cianciano x Bolívar. Na ida, os bolivianos venceram por 2 a 0.

Antes, porém, ambas as equipes possuem compromisso pelas suas respectivas competições nacionais. O clube alvinegro, às 16h, no domingo, recebe o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena MRV. O Godoy Cruz, por sua vez, no mesmo dia, mas às 17h30, visita o River Plate, no Más Monumental, pelo Campeonato Argentino.

O jogo

Andino comemora gol do Godoy Cruz sobre o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF

O Godoy Cruz inaugurou o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Após um corte mal feito pela equipe do Galo, a bola se ofereceu aos pés de Andino, que driblou Lyanco, invadiu a área e, mesmo marcado por Natanael, achou espaço e mandou um foguete de canhota no ângulo direito de Everson.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Atlético-MG chegou a balançar as redes com Guiherme Arana, aos 46 minutos. No entanto, na origem do lance, o atacante Rony, que participou do lance, estava em impedimento. Assim, após revisão do VAR, o tento mineiro foi anulado.

Aos 22 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG, enfim, empatou o confronto. Pela esquerda do campo de ataque, Guilherme Arana cruzou para a área e a bola passou por Dudu e por Petroli, goleiro dos argentinos, que não conseguiu interceptar. Livre de marcação, Cuello ficou com a sobra e mandou para o fundo do gol.

Cuello comemora gol do Atlético-MG sobre o Godoy Cruz em duelo da Sul-Americana Imagem: Gilson Lobo/AGIF

A virada atleticana aconteceu no final do duelo, aos 44 minutos. Reinier recebeu lançamento e, de peito, escorou para Hulk, dentro da área, mandar um foguete entre as pernas do goleiro do Godoy Cruz.