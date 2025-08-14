Recém-contratado, Caballero celebra primeiro gol pelo Santos e vive grande fase na temporada

Reforço do Santos nesta janela de transferências, Gustavo Caballero foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo, por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O paraguaio de 23 anos comemorou seu primeiro gol com a camisa do Santos.

"Muito feliz. Sabíamos que seria uma partida difícil, pois o Cruzeiro era um dos líderes do campeonato. Mas era uma partida para vencer e não só empatar. Entramos em campo sabendo disso e, graças a Deus, aconteceu. Também estou feliz pelo gol e pela assistência. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu consiga trazer muita alegria para a torcida. Vamos continuar trabalhando, pois temos que continuar evoluindo", disse Gustavo Caballero em entrevista à SantosTV 7K.

Entrevista com Caballero e atividades desta quinta-feira. O treino de hoje pelas lentes da #SantosTV7K! ? pic.twitter.com/ZO0idEiDPV ? Santos FC (@SantosFC) August 14, 2025

No Mineirão, o Cruzeiro abriu o placar com Fabrício Bruno no primeiro tempo. Caballero saiu do banco de reservas no intervalo e foi decisivo para a vitória do Santos. Primeiro, deu a assistência para Guilherme deixar tudo igual no placar. Já na reta final da partida, recebeu cruzamento e marcou o gol da virada.

Considerando os últimos oito jogos em que entrou em campo, sendo três pelo Santos e cinco pelo Nacional, do Paraguai, Caballero tem seis gols marcados e duas assistências, mesmo começando como titular em quatro oportunidades.

Segundo dados do Sofascore, o atacante precisou de apenas 64 minutos para participar de um gol nessas partidas e teve 100% (6/6) de conversão de grandes chances. Além disso, finalizou 22 vezes, dez delas no alvo, deu nove passes decisivos e criou quatro oportunidades claras.

Calendário do Santos

O Santos volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Com duas vitórias seguidas na competição, o Peixe ocupa a 14ª posição, com 21 pontos.

O Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.