Topo

Esporte

Recém-contratado, Caballero celebra primeiro gol pelo Santos e vive grande fase na temporada

14/08/2025 16h15

Reforço do Santos nesta janela de transferências, Gustavo Caballero foi um dos destaques da equipe na vitória sobre o Cruzeiro, no último domingo, por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O paraguaio de 23 anos comemorou seu primeiro gol com a camisa do Santos.

"Muito feliz. Sabíamos que seria uma partida difícil, pois o Cruzeiro era um dos líderes do campeonato. Mas era uma partida para vencer e não só empatar. Entramos em campo sabendo disso e, graças a Deus, aconteceu. Também estou feliz pelo gol e pela assistência. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu consiga trazer muita alegria para a torcida. Vamos continuar trabalhando, pois temos que continuar evoluindo", disse Gustavo Caballero em entrevista à SantosTV 7K.

No Mineirão, o Cruzeiro abriu o placar com Fabrício Bruno no primeiro tempo. Caballero saiu do banco de reservas no intervalo e foi decisivo para a vitória do Santos. Primeiro, deu a assistência para Guilherme deixar tudo igual no placar. Já na reta final da partida, recebeu cruzamento e marcou o gol da virada.

Considerando os últimos oito jogos em que entrou em campo, sendo três pelo Santos e cinco pelo Nacional, do Paraguai, Caballero tem seis gols marcados e duas assistências, mesmo começando como titular em quatro oportunidades.

Segundo dados do Sofascore, o atacante precisou de apenas 64 minutos para participar de um gol nessas partidas e teve 100% (6/6) de conversão de grandes chances. Além disso, finalizou 22 vezes, dez delas no alvo, deu nove passes decisivos e criou quatro oportunidades claras.

Calendário do Santos

O Santos volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Com duas vitórias seguidas na competição, o Peixe ocupa a 14ª posição, com 21 pontos.

O Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Braz: Flamengo vira time fatal na bola aérea após chegada de Rodrigo Caio

Recém-contratado, Caballero celebra primeiro gol pelo Santos e vive grande fase na temporada

Com Garro, Dorival comanda treino tático e esboça ataque do Corinthians com jovens

Baixas de última hora! Lutas de brasileiros são retiradas do card do UFC 319

Gauff desbanca Bronzetti na agressividade e se mantém firme na busca do 2º título em Cincinnati

Napoli vence Olympiacos em seu último amistoso de pré-temporada

São Paulo confirma empréstimo de Jandrei ao Juventude

Tottenham condena comentários racistas contra Mathys Tel

Manchester United recebe oferta de gigante italiano por Sancho

Tribunal decide que NFL não pode forçar que alegações de discriminação racial feitas por treinador sejam analisadas por órgão da liga

São Paulo encaminha contratação de Rafael Tolói para resolver escassez de zagueiros